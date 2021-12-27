BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
27.12.2021 12:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören CNHTRY vadeli işlem sözleşmelerinde %10 olarak uygulanan alt fiyat limiti oranı bugün için %20'ye çıkarılmıştır. Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986322
BIST
18:051.897
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 5,85
|Açılış
|: 1.899
|
|Önceki Kapanış
|: 1.891
|
1.943
En Düşük
1.873
18:0511,4592
En Yüksek
|Değişim
|: 4,26%
|| 0,4678
|Açılış
|: 23,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 22,6600
|
11,5814
En Düşük
10,7605
18:0513,0013
En Yüksek
|Değişim
|: 4,52%
|| 0,5618
|Açılış
|: 8,4458
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1311
|
14,1284
En Düşük
12,1851
18:05664,65
En Yüksek
|Değişim
|: 4,12%
|| 26,32
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISKPL
|5,39
|103.792.539
|% 10,00
|
|QNBFL
|86,35
|493.287
|% 10,00
|
|BAGFS
|17,38
|12.266.747
|% 10,00
|
|DOBUR
|79,20
|12.304.166
|% 10,00
|
|KARYE
|14,85
|48.140.830
|% 10,00
|
|NUGYO
|6,19
|71.497.571
|% -9,90
|
|RODRG
|17,60
|4.767.626
|% -7,32
|
|SANFM
|31,38
|16.420.250
|% -7,21
|
|YBTAS
|15.599,90
|519.563
|% -6,42
|
|UFUK
|18,09
|828.757
|% -6,27
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|THYAO
|20,78
|2.274.449.766
|% -1,61
|
|SASA
|51,35
|2.011.864.928
|% 7,88
|
|EREGL
|28,72
|1.934.484.334
|% 1,20
|
|KRDMD
|9,38
|1.714.835.167
|% -0,53
|
|YKBNK
|3,66
|1.403.914.570
|% 3,68
|
|EKGYO
|2,22
|667.934.709
|% 0,00
|
|GARAN
|11,67
|2.381.753.028
|% -0,43
|
|KRDMD
|9,38
|1.714.835.167
|% -0,53
|
|TSKB
|1,51
|236.085.699
|% 0,67
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,4377
|11,4715
|% 4,37
|
|Euro
|12,9563
|13,0099
|% 4,59
|
|Sterlin
|15,2806
|15,3573
|% 3,96
|
|Frank
|12,3887
|12,4634
|% 4,02
|
|Riyal
|3,0308
|3,0460
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.810
|1.811
|4,81
|
|Altın Gr.
|662
|662
|23,95
|
|Cumhuriyet
|4.443
|4.510
|-12,00
|
|Tam
|4.426
|4.543
|-10,28
|
|Yarım
|2.139
|2.197
|-4,97
|
|Çeyrek
|1.073
|1.099
|-2,48
|
|Gümüş.Ons
|22,98
|23,00
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,40
|8,41
|0,28
|
|B. Petrol
|76,41
|76,41
|0,62
|