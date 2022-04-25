BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören F_XPDUSD0422 , F_XPDUSD0622 ve F_XPDUSD0822 vadeli işlem sözleşmelerinin alt fiyat limit oranları bugün için %10'dan %20'ye yükseltilmiştir. Önemle duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023495BIST