BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), Dolar/Ons Altın vadelerarası strateji emirleri için alt fiyat limitinin hesaplamasında kullanılan k değeri bugün için 5,5'den 11'e çıkarılmıştır.Önemle duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024865BIST