BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
07.06.2022 15:18
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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Türkçe
VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören tablodaki opsiyon sözleşmelerinin üst fiyat limiti artırılmıştır.
Önemle duyurulur.
Sözleşme Eski Üst Fiyat Limiti Yeni Üst Fiyat Limiti
O_USDTRYKE0722C16900 1.386,00 1.886,00
O_USDTRYKE0722C16950 1.366,50 1.866,50
O_USDTRYKE0722C17000 1.347,40 1.847,40
O_USDTRYKE0722C17050 1.328,80 1.828,80
O_USDTRYKE0722C17100 1.310,70 1.810,70
O_USDTRYKE0722C17150 1.292,90 1.792,90
O_USDTRYKE0722C17200 1.275,00 1.775,00
O_USDTRYKE0722C17250 1.261,10 1.761,10
O_USDTRYKE0722C17300 1.247,60 1.747,60
O_USDTRYKE0722C17350 1.234,50 1.734,50
O_USDTRYKE0722C17400 1.165,50 1.665,50
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035300
BIST