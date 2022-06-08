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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları

08.06.2022 13:13
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları


BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )

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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören aşağıdaki opsiyon sözleşmelerinin üst fiyat limit değeri +500'den +1000'e çıkarılmıştır. 
O_USDTRYKE0622C16800
O_USDTRYKE0622C16850
O_USDTRYKE0622C16900
O_USDTRYKE0622C16950
O_USDTRYKE0622C17000
O_USDTRYKE0622C17050
O_USDTRYKE0622C17100
O_USDTRYKE0622C17150
O_USDTRYKE0622C17200
O_USDTRYKE0622C17250
O_USDTRYKE0622C17300
O_USDTRYKE0722C16800
O_USDTRYKE0722C16850
O_USDTRYKE0722C16900
O_USDTRYKE0722C16950
O_USDTRYKE0722C17000
O_USDTRYKE0722C17050
O_USDTRYKE0722C17100
O_USDTRYKE0722C17150
O_USDTRYKE0722C17200
O_USDTRYKE0722C17250
O_USDTRYKE0722C17300
O_USDTRYKE0722C17350
O_USDTRYKE0722C17400
O_USDTRYKE0722C17450
O_USDTRYKE0722C17500
O_USDTRYKE0722C17550
Önemle duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035686


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