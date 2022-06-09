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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları

09.06.2022 11:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları


BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )

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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları

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Açıklamalar

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören aşağıdaki opsiyon sözleşmelerinin üst fiyat limit değeri +500'den +1000'e çıkarılmıştır.
O_USDTRYKE0722C17400
O_USDTRYKE0722C17450
O_USDTRYKE0722C17500
O_USDTRYKE0722C17550
O_USDTRYKE0722C17600
O_USDTRYKE0722C17650
O_USDTRYKE0722C17700
O_USDTRYKE0722C17750
O_USDTRYKE0722C17800
O_USDTRYKE0722C17850
O_USDTRYKE0722C17900
O_USDTRYKE0722C17950
Önemle duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036361


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