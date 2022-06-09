BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
09.06.2022 11:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören aşağıdaki opsiyon sözleşmelerinin üst fiyat limit değeri +500'den +1000'e çıkarılmıştır.
O_USDTRYKE0722C17400
O_USDTRYKE0722C17450
O_USDTRYKE0722C17500
O_USDTRYKE0722C17550
O_USDTRYKE0722C17600
O_USDTRYKE0722C17650
O_USDTRYKE0722C17700
O_USDTRYKE0722C17750
O_USDTRYKE0722C17800
O_USDTRYKE0722C17850
O_USDTRYKE0722C17900
O_USDTRYKE0722C17950
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1036361
BIST
15:532.565
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -6,54
|Açılış
|: 2.553
|
|Önceki Kapanış
|: 2.572
|
2.598
En Düşük
2.541
15:5317,0639
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0537
|Açılış
|: 17,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2450
|
17,4307
En Düşük
16,8510
15:5318,0054
En Yüksek
|Değişim
|: -1,38%
|| -0,2511
|Açılış
|: 17,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3500
|
18,4210
En Düşük
17,9163
15:531.011,99
En Yüksek
|Değişim
|: -0,77%
|| -7,81
|Açılış
|: 1.011,99
|
|Önceki Kapanış
|: 1.019,79
|
1.035,67
En Düşük
997,36
BIST En Aktif Hisseler15:51
|MAVI
|47,30
|87.413.096
|% 10,00
|
|AVHOL
|6,61
|21.707.515
|% 9,98
|
|SILVR
|18,95
|11.447.505
|% 9,98
|
|EUREN
|21,60
|310.355.664
|% 9,92
|
|UFUK
|50,45
|2.328.407
|% 9,91
|
|OYYAT
|62,00
|98.791.650
|% -9,95
|
|TSGYO
|6,08
|97.617.831
|% -9,93
|
|DARDL
|3,59
|159.392.693
|% -7,47
|
|MAGEN
|12,61
|94.706.846
|% -5,97
|
|DOCO
|1.560,00
|26.656.031
|% -4,88
|
|THYAO
|47,58
|4.211.688.863
|% -1,57
|
|SISE
|22,52
|1.472.348.998
|% -1,92
|
|AKBNK
|8,59
|1.426.787.792
|% 2,63
|
|YKBNK
|4,80
|1.285.937.401
|% 3,23
|
|GARAN
|15,41
|1.200.808.932
|% 0,72
|
|YKBNK
|4,80
|1.285.937.401
|% 3,23
|
|EKGYO
|2,63
|601.313.206
|% -1,87
|
|DOHOL
|4,14
|751.533.619
|% -0,48
|
|AKBNK
|8,59
|1.426.787.792
|% 2,63
|
|TSKB
|2,44
|322.843.786
|% 2,09
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0614
|17,0830
|% -0,20
|
|Euro
|17,9858
|18,0293
|% -1,24
|
|Sterlin
|21,1156
|21,2215
|% -1,25
|
|Frank
|17,2651
|17,3691
|% -1,00
|
|Riyal
|4,5389
|4,5617
|% -0,48
|
|15:51
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.843
|1.843
|-5,26
|
|Altın Gr.
|1.005
|1.006
|-14,20
|
|Cumhuriyet
|6.656
|6.757
|-137,00
|
|Tam
|6.628
|6.799
|-130,09
|
|Yarım
|3.203
|3.289
|-62,93
|
|Çeyrek
|1.607
|1.644
|-31,47
|
|Gümüş.Ons
|21,66
|21,69
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|11,82
|11,83
|-0,14
|
|B. Petrol
|124
|124
|0,58
|
Seans Raporu
15:51
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