BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören aşağıdaki opsiyon sözleşmelerinde baz fiyatı 50,0-99,9 arası olanlar için üst fiyat limit değeri +%400den +%800'e, baz fiyatı 100,0 ve üstü olanlar için ise üst fiyat limit değeri +500den +1000'e çıkarılmıştır.Önemle duyurulur.O_USDTRYKE0622P17000O_USDTRYKE0622P17050O_USDTRYKE0622P17100O_USDTRYKE0622P17150O_USDTRYKE0622P17200O_USDTRYKE0622P17250O_USDTRYKE0622P17300O_USDTRYKE0622P17350O_USDTRYKE0622P17400O_USDTRYKE0622P17450O_USDTRYKE0622P17500O_USDTRYKE0722P17500O_USDTRYKE0722P17550O_USDTRYKE0722P17600O_USDTRYKE0722P17650O_USDTRYKE0722P17700O_USDTRYKE0722P17750http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039451BIST