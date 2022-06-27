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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları

27.06.2022 16:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları


BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )

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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları

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Açıklamalar

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören aşağıdaki opsiyon sözleşmelerinde  baz fiyatı 50,0-99,9 arası olanlar için üst fiyat limit değeri +%400den +%800'e, baz fiyatı 100,0 ve üstü olanlar için ise üst fiyat limit değeri +500den  +1000'e çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur. 
O_USDTRYKE0622P17000
O_USDTRYKE0622P17050
O_USDTRYKE0622P17100
O_USDTRYKE0622P17150
O_USDTRYKE0622P17200
O_USDTRYKE0622P17250
O_USDTRYKE0622P17300
O_USDTRYKE0622P17350
O_USDTRYKE0622P17400
O_USDTRYKE0622P17450
O_USDTRYKE0622P17500
O_USDTRYKE0722P17500
O_USDTRYKE0722P17550
O_USDTRYKE0722P17600
O_USDTRYKE0722P17650
O_USDTRYKE0722P17700
O_USDTRYKE0722P17750




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039451


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Yarım 3.178 3.227 3,00  
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