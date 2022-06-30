BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
30.06.2022 14:55
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda, BIST30 endeks vadelerarası strateji emirleri için alt fiyat limitinin hesaplamasında kullanılan k değeri bugün için 26'dan 52'ye çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040335
BIST
15:402.421
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 19,50
|Açılış
|: 2.401
|
|Önceki Kapanış
|: 2.402
|
2.422
En Düşük
2.368
15:4016,6970
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0588
|Açılış
|: 16,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7100
|
16,7695
En Düşük
16,5228
15:4017,3917
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0040
|Açılış
|: 17,3600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5250
|
17,5098
En Düşük
17,2330
15:40970,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,27%
|| -2,66
|Açılış
|: 970,34
|
|Önceki Kapanış
|: 973,00
|
981,52
En Düşük
962,42
BIST En Aktif Hisseler15:38
|YGGYO
|22,90
|8.769.791
|% 9,99
|
|RTALB
|7,46
|100.269.495
|% 9,87
|
|GESAN
|42,40
|223.088.925
|% 8,66
|
|ISGYO
|13,94
|179.283.239
|% 7,23
|
|KRSTL
|7,51
|5.648.715
|% 7,13
|
|LIDFA
|11,34
|30.706.503
|% -10,00
|
|MAKIM
|15,25
|92.451.787
|% -9,98
|
|BERA
|14,66
|438.294.507
|% -7,86
|
|COSMO
|10,70
|358.725
|% -7,28
|
|BASCM
|3,51
|323.179
|% -7,14
|
|THYAO
|46,92
|3.298.281.144
|% 1,60
|
|SISE
|21,52
|2.658.842.684
|% 4,06
|
|EREGL
|27,20
|1.183.535.354
|% 2,49
|
|KRDMD
|11,36
|953.728.117
|% 1,79
|
|EKGYO
|2,70
|845.447.730
|% 6,72
|
|EKGYO
|2,70
|845.447.730
|% 6,72
|
|ODAS
|2,84
|380.444.705
|% -2,07
|
|YKBNK
|4,35
|566.047.393
|% 1,40
|
|SISE
|21,52
|2.658.842.684
|% 4,06
|
|TSKB
|1,98
|233.650.345
|% -1,98
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,6852
|16,6932
|% 0,33
|
|Euro
|17,3591
|17,3868
|% -0,01
|
|Sterlin
|20,1727
|20,2739
|% 0,28
|
|Frank
|17,3465
|17,4510
|% -0,08
|
|Riyal
|4,4346
|4,4569
|% 0,27
|
|15:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.821
|1.821
|3,21
|
|Altın Gr.
|970
|970
|-2,74
|
|Cumhuriyet
|6.474
|6.572
|-27,00
|
|Tam
|6.471
|6.560
|-81,00
|
|Yarım
|3.167
|3.207
|-40,00
|
|Çeyrek
|1.586
|1.603
|-20,00
|
|Gümüş.Ons
|20,60
|20,63
|-0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,98
|11,01
|-0,11
|
|B. Petrol
|112
|112
|-0,45
|