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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları

30.06.2022 14:55
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları


BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )

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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları

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Açıklamalar

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda, BIST30 endeks vadelerarası strateji emirleri için alt fiyat limitinin hesaplamasında kullanılan k değeri bugün için 26'dan 52'ye çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040335


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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YGGYO 22,90 8.769.791 % 9,99  
RTALB 7,46 100.269.495 % 9,87  
GESAN 42,40 223.088.925 % 8,66  
ISGYO 13,94 179.283.239 % 7,23  
KRSTL 7,51 5.648.715 % 7,13  
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Dolar 16,6852 16,6932 % 0,33  
Euro 17,3591 17,3868 % -0,01  
Sterlin 20,1727 20,2739 % 0,28  
Frank 17,3465 17,4510 % -0,08  
Riyal 4,4346 4,4569 % 0,27  
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15:38 Alış Satış %  
Altın Ons 1.821 1.821 3,21  
Altın Gr. 970 970 -2,74  
Cumhuriyet 6.474 6.572 -27,00  
Tam 6.471 6.560 -81,00  
Yarım 3.167 3.207 -40,00  
Çeyrek 1.586 1.603 -20,00  
Gümüş.Ons 20,60 20,63 -0,13  
Gümüş Gr. 10,98 11,01 -0,11  
B. Petrol 112 112 -0,45  
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