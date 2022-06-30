BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
30.06.2022 15:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda, Dolar/Ons Altın vadelerarası strateji emirleri için üst fiyat limitinin hesaplamasında kullanılan k değeri bugün için 5,50'den 11'e çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040339
BIST
17:422.446
En Yüksek
|Değişim
|: 1,68%
|| 40,52
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.453
En Düşük
2.400
17:4216,7545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0561
|Açılış
|: 16,7800
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7780
En Düşük
16,6705
17:4217,4188
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -0,1086
|Açılış
|: 17,4100
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,3765
17:42970,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,31
|Açılış
|: 970,24
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
972,38
En Düşük
961,09
BIST En Aktif Hisseler17:42
|KOZAL
|187,00
|1.347.164.872
|% 10,00
|
|ISSEN
|28,16
|60.557.933
|% 10,00
|
|ECZYT
|62,85
|104.586.101
|% 9,97
|
|ULUUN
|22,74
|61.411.176
|% 9,96
|
|KRGYO
|7,66
|84.469.501
|% 9,90
|
|RTALB
|6,81
|128.460.714
|% -8,71
|
|GLRYH
|3,19
|39.576.882
|% -6,45
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|KFEIN
|22,48
|25.600.556
|% -4,10
|
|EGPRO
|34,40
|17.482.871
|% -4,02
|
|THYAO
|49,18
|5.027.185.573
|% 5,09
|
|SISE
|21,26
|1.807.297.796
|% -1,12
|
|KOZAL
|187,00
|1.347.164.872
|% 10,00
|
|EREGL
|27,10
|1.169.022.770
|% -0,15
|
|TUPRS
|269,50
|998.309.744
|% 1,89
|
|EKGYO
|2,81
|654.880.792
|% 6,44
|
|YKBNK
|4,42
|595.053.167
|% 2,08
|
|ODAS
|2,91
|340.311.312
|% 0,69
|
|ISCTR
|4,54
|471.824.846
|% 3,65
|
|THYAO
|49,18
|5.027.185.573
|% 5,09
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7274
|16,7545
|% 0,34
|
|Euro
|17,4019
|17,4188
|% -0,62
|
|Sterlin
|20,0431
|20,1436
|% -1,11
|
|Frank
|17,3363
|17,4407
|% -0,42
|
|Riyal
|4,4535
|4,4759
|% 0,42
|
|17:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.803
|1.804
|-3,84
|
|Altın Gr.
|970
|971
|0,64
|
|Cumhuriyet
|6.473
|6.571
|-20,00
|
|Tam
|6.475
|6.574
|-16,00
|
|Yarım
|3.169
|3.215
|-7,00
|
|Çeyrek
|1.587
|1.607
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|19,76
|19,81
|-0,49
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|-0,27
|
|B. Petrol
|110
|110
|0,97
|