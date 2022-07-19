BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören aşağıdaki opsiyon sözleşmelerinin üst fiyat limit değeri bugün için %200'den %400 e çıkarılmıştır.O_XU030E1022C2840.00O_XU030E1022C2860.00O_XU030E1022C2880.00O_XU030E1022C2900.00O_XU030E1022C2920.00O_XU030E1022C2940.00O_XU030E1022C2960.00O_XU030E1022C2980.00O_XU030E1022C3000.00O_XU030E1022C3020.00O_XU030E1022C3040.00O_XU030E1022C3060.00O_XU030E1022C3080.00O_XU030E1022C3100.00O_XU030E1022C3120.00O_XU030E1022C3140.00http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046273BIST