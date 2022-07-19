BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
19.07.2022 11:09
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören aşağıdaki opsiyon sözleşmelerinin üst fiyat limit değeri bugün için %200'den %400 e çıkarılmıştır.
O_XU030E1022C2840.00
O_XU030E1022C2860.00
O_XU030E1022C2880.00
O_XU030E1022C2900.00
O_XU030E1022C2920.00
O_XU030E1022C2940.00
O_XU030E1022C2960.00
O_XU030E1022C2980.00
O_XU030E1022C3000.00
O_XU030E1022C3020.00
O_XU030E1022C3040.00
O_XU030E1022C3060.00
O_XU030E1022C3080.00
O_XU030E1022C3100.00
O_XU030E1022C3120.00
O_XU030E1022C3140.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046273
BIST
12:042.464
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 12,40
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
12:0417,5744
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 0,1420
|Açılış
|: 17,5700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4900
|
17,5750
En Düşük
17,4264
12:0417,9822
En Yüksek
|Değişim
|: 1,51%
|| 0,2682
|Açılış
|: 17,9750
|
|Önceki Kapanış
|: 17,7600
|
18,0117
En Düşük
17,6727
12:04967,33
En Yüksek
|Değişim
|: 0,81%
|| 7,78
|Açılış
|: 967,33
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
967,96
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler12:04
|KLRHO
|12,55
|13.359.885
|% 9,99
|
|IMASM
|63,35
|9.795.115
|% 9,98
|
|DESPC
|11,81
|7.250.065
|% 9,96
|
|RTALB
|10,16
|117.874.411
|% 9,96
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|KRGYO
|8,55
|7.671.184
|% -4,36
|
|PENTA
|408,80
|22.941.253
|% -4,04
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|LIDFA
|9,51
|14.758.321
|% -3,55
|
|THYAO
|49,86
|1.336.431.506
|% -0,24
|
|EKGYO
|3,09
|749.624.367
|% 4,04
|
|SISE
|20,76
|678.141.337
|% 0,48
|
|ODAS
|3,55
|439.523.369
|% 1,72
|
|KCHOL
|34,46
|364.707.449
|% 0,47
|
|EKGYO
|3,09
|749.624.367
|% 4,04
|
|ODAS
|3,55
|439.523.369
|% 1,72
|
|YKBNK
|4,37
|269.132.507
|% -0,46
|
|ZOREN
|1,97
|72.654.757
|% 1,03
|
|SISE
|20,76
|678.141.337
|% 0,48
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5686
|17,5744
|% 0,81
|
|Euro
|17,9668
|17,9822
|% 1,51
|
|Sterlin
|21,0430
|21,1485
|% 1,14
|
|Frank
|18,0334
|18,1421
|% 1,35
|
|Riyal
|4,6624
|4,6858
|% 0,55
|
|12:04
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.712
|1.713
|3,27
|
|Altın Gr.
|966
|967
|7,03
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.612
|-1,00
|
|Tam
|6.538
|6.602
|-22,00
|
|Yarım
|3.186
|3.227
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.598
|1.614
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,84
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,61
|10,63
|0,12
|
|B. Petrol
|106
|106
|-0,52
|
Seans Raporu
12:04
daha fazla
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12:15
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler KRDMD, KOZAL, PETKM
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12:15XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 8, 11 artarak (% 0.38 ) 2, 167
-
12:15
Tavandan işlem gören hisse senedleri : IMASM, KLRHO, RTALB, DESPC
-
12:15
MARTI, NIBAS, YEOTK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
12:15
ATSYH, PSGYO, KRGYO değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında