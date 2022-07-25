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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları

25.07.2022 11:27
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları


BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )

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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören aşağıdaki opsiyon sözleşmelerinin üst fiyat limit değeri bugün için %200'den %400 e çıkarılmıştır.
O_XU030E1022C2900.00
O_XU030E1022C2920.00
O_XU030E1022C2940.00
O_XU030E1022C2960.00
O_XU030E1022C2980.00
O_XU030E1022C3000.00
O_XU030E1022C3020.00
O_XU030E1022C3040.00
O_XU030E1022C3060.00
O_XU030E1022C3080.00
O_XU030E1022C3100.00
O_XU030E1022C3120.00
O_XU030E1022C3140.00
O_XU030E1022C3160.00
O_XU030E1022C3180.00
O_XU030E1022C3200.00
O_XU030E1022C3220.00 




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047512


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KLRHO 17,90 41.613.223 % 9,95  
NTGAZ 8,95 37.366.621 % 9,95  
ANGEN 34,92 89.450.263 % 9,95  
MMCAS 3,14 170.424 % 9,79  
MIPAZ 7,20 14.210.393 % 8,76  
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11:34 Alış Satış %  
Dolar 17,8314 17,8353 % 0,61  
Euro 18,2228 18,2402 % 0,65  
Sterlin 21,3347 21,4417 % 0,53  
Frank 18,4171 18,5281 % 0,30  
Riyal 4,7310 4,7547 % 0,57  
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11:34 Alış Satış %  
Altın Ons 1.730 1.730 2,42  
Altın Gr. 990 990 5,05  
Cumhuriyet 6.615 6.715 -24,00  
Tam 6.646 6.706 -56,00  
Yarım 3.238 3.278 -30,00  
Çeyrek 1.624 1.639 -15,00  
Gümüş.Ons 18,70 18,73 0,13  
Gümüş Gr. 10,66 10,68 0,07  
B. Petrol 97,67 97,67 -0,71  
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