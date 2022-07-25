BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
25.07.2022 11:27
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda işlem gören aşağıdaki opsiyon sözleşmelerinin üst fiyat limit değeri bugün için %200'den %400 e çıkarılmıştır.
O_XU030E1022C2900.00
O_XU030E1022C2920.00
O_XU030E1022C2940.00
O_XU030E1022C2960.00
O_XU030E1022C2980.00
O_XU030E1022C3000.00
O_XU030E1022C3020.00
O_XU030E1022C3040.00
O_XU030E1022C3060.00
O_XU030E1022C3080.00
O_XU030E1022C3100.00
O_XU030E1022C3120.00
O_XU030E1022C3140.00
O_XU030E1022C3160.00
O_XU030E1022C3180.00
O_XU030E1022C3200.00
O_XU030E1022C3220.00
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047512
BIST
11:342.540
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 23,44
|Açılış
|: 2.521
|
|Önceki Kapanış
|: 2.517
|
2.543
En Düşük
2.521
11:3417,8353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1081
|Açılış
|: 17,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,8550
|
17,8380
En Düşük
17,7389
11:3418,2402
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 0,1170
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2402
En Düşük
18,0846
11:34990,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 5,87
|Açılış
|: 990,86
|
|Önceki Kapanış
|: 984,99
|
990,97
En Düşük
981,62
BIST En Aktif Hisseler11:34
|KLRHO
|17,90
|41.613.223
|% 9,95
|
|NTGAZ
|8,95
|37.366.621
|% 9,95
|
|ANGEN
|34,92
|89.450.263
|% 9,95
|
|MMCAS
|3,14
|170.424
|% 9,79
|
|MIPAZ
|7,20
|14.210.393
|% 8,76
|
|ALMAD
|2,61
|1.264.644
|% -10,00
|
|SERVE
|29,24
|386.290
|% -9,98
|
|UFUK
|81,55
|3.127.437
|% -8,42
|
|ULUUN
|24,16
|178.155.353
|% -4,28
|
|HEDEF
|8,34
|14.898.951
|% -4,14
|
|THYAO
|50,05
|1.559.552.642
|% 0,00
|
|SISE
|21,16
|560.142.088
|% 1,05
|
|EKGYO
|3,13
|318.608.838
|% -0,95
|
|ODAS
|3,78
|318.290.285
|% 4,13
|
|EREGL
|28,42
|298.294.064
|% 1,00
|
|SKBNK
|1,46
|158.400.420
|% 7,35
|
|EKGYO
|3,13
|318.608.838
|% -0,95
|
|TSKB
|2,43
|202.982.729
|% 3,85
|
|ODAS
|3,78
|318.290.285
|% 4,13
|
|YKBNK
|4,77
|278.546.137
|% 2,14
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,8314
|17,8353
|% 0,61
|
|Euro
|18,2228
|18,2402
|% 0,65
|
|Sterlin
|21,3347
|21,4417
|% 0,53
|
|Frank
|18,4171
|18,5281
|% 0,30
|
|Riyal
|4,7310
|4,7547
|% 0,57
|
|11:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.730
|1.730
|2,42
|
|Altın Gr.
|990
|990
|5,05
|
|Cumhuriyet
|6.615
|6.715
|-24,00
|
|Tam
|6.646
|6.706
|-56,00
|
|Yarım
|3.238
|3.278
|-30,00
|
|Çeyrek
|1.624
|1.639
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|18,70
|18,73
|0,13
|
|Gümüş Gr.
|10,66
|10,68
|0,07
|
|B. Petrol
|97,67
|97,67
|-0,71
|
Seans Raporu
11:34
daha fazla
-
11:48BMSCH
Yüzde 5.11 oranında artışla 11.94 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 327, 888 adet işlem
-
11:47AEFES
Yüzde 5.20 oranında artışla 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 012, 638 adet işlem
-
11:46SKBNK
Yüzde 6.62 oranında artışla 1.45 lira fiyatla işlem gören hissede 109, 052, 965 adet işlem
-
11:45KLMSN
Yüzde 5.05 oranında artışla 11.64 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 109, 025 adet işlem
-
11:44XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 21, 95 artarak (% 0.82 ) 2, 707