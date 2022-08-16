BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
16.08.2022 15:03
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 Endeks vadelerarası strateji emirlerinin alt fiyat limitinin hesaplamasında kullanılan k değeri bugün için 26'dan 52'ye çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055776
BIST
16:242.847
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -10,25
|Açılış
|: 2.862
|
|Önceki Kapanış
|: 2.857
|
2.886
En Düşük
2.773
16:2417,9680
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,0600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0160
|
17,9757
En Düşük
17,9372
16:2418,2632
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0093
|Açılış
|: 18,3200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3600
|
18,2836
En Düşük
18,1866
16:241.025,38
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,42
|Açılış
|: 1.025,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.027,81
|
1.029,91
En Düşük
1.023,32
BIST En Aktif Hisseler16:22
|CMBTN
|264,30
|55.236.840
|% 9,99
|
|TRCAS
|12,78
|57.172.416
|% 9,98
|
|INTEM
|88,15
|11.434.955
|% 9,98
|
|EKIZ
|9,05
|1.949.198
|% 9,96
|
|ALMAD
|3,21
|4.057.109
|% 9,93
|
|AGHOL
|73,85
|351.972.557
|% -9,99
|
|MANAS
|23,48
|176.128.307
|% -9,97
|
|GZNMI
|56,60
|45.946.814
|% -9,94
|
|ATEKS
|44,60
|24.242.236
|% -7,43
|
|DERIM
|6,45
|33.961.152
|% -6,52
|
|THYAO
|64,20
|6.046.220.079
|% 0,94
|
|TUPRS
|297,50
|4.114.794.876
|% 3,48
|
|YKBNK
|5,44
|2.293.937.409
|% -0,73
|
|AKBNK
|10,30
|2.113.531.139
|% 0,78
|
|GARAN
|18,54
|1.813.772.959
|% 1,31
|
|YKBNK
|5,44
|2.293.937.409
|% -0,73
|
|EKGYO
|3,50
|1.231.857.023
|% -0,57
|
|TSKB
|3,80
|1.188.191.308
|% 8,26
|
|KARSN
|7,58
|1.666.111.881
|% 5,87
|
|ISCTR
|6,00
|1.266.474.171
|% -0,17
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9569
|17,9637
|% 0,03
|
|Euro
|18,2536
|18,2659
|% 0,07
|
|Sterlin
|21,5884
|21,6966
|% -0,00
|
|Frank
|18,8326
|18,9461
|% -0,38
|
|Riyal
|4,7701
|4,7940
|% 0,02
|
|16:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.775
|-4,70
|
|Altın Gr.
|1.026
|1.026
|-1,82
|
|Cumhuriyet
|6.855
|6.959
|-5,00
|
|Tam
|6.895
|6.947
|-9,00
|
|Yarım
|3.360
|3.396
|-5,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.698
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|20,06
|20,09
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|11,61
|11,63
|-0,10
|
|B. Petrol
|94,98
|94,98
|-0,12
|
Seans Raporu
16:22
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16:37KMPUR
Yüzde -3.60 oranında düşüşle 34.78 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 140, 410 adet işlem
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16:36BTCIM
Yüzde -4.74 oranında düşüşle 29.74 lira fiyatla işlem gören hissede 619, 311 adet işlem
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16:35XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 05 kaybederek (% -0.36 ) 2, 512
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16:35
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TRCAS, CMBTN, BRKO, INTEM, ALMAD, EKIZ
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16:35
Tabandan işlem gören hisse senetleri : GZNMI, MANAS, AGHOL