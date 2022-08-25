BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
25.08.2022 15:34
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 Endeks vadelerarası strateji emirlerinin üst fiyat limitinin hesaplamasında kullanılan k değeri bugün için 26'dan 52'ye çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058326
BIST
18:053.137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 76,47
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
18:0518,1706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0289
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
18:0518,1318
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0400
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
18:051.026,30
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 4,65
|Açılış
|: 1.026,09
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BRMEN
|2,20
|576.191
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,45
|1.389.347
|% 10,00
|
|QNBFB
|46,44
|1.540.180
|% 10,00
|
|VAKFN
|3,19
|296.567.312
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|588.887.744
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|1.213.028
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.860.773
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|463.267.147
|% -7,23
|
|OBASE
|16,25
|214.234.795
|% -6,72
|
|KIMMR
|5,70
|71.298.309
|% -5,94
|
|ISCTR
|7,84
|8.474.526.445
|% 4,12
|
|THYAO
|70,30
|7.017.143.043
|% 2,40
|
|YKBNK
|6,56
|5.334.518.075
|% 8,61
|
|AKBNK
|11,98
|5.280.553.748
|% 8,22
|
|GARAN
|25,76
|3.262.752.972
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,84
|8.474.526.445
|% 4,12
|
|YKBNK
|6,56
|5.334.518.075
|% 8,61
|
|EKGYO
|3,84
|2.583.059.998
|% 1,05
|
|AKBNK
|11,98
|5.280.553.748
|% 8,22
|
|DOHOL
|5,30
|1.722.396.836
|% 7,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1639
|18,1727
|% 0,17
|
|Euro
|18,1056
|18,1256
|% 0,19
|
|Sterlin
|21,4006
|21,5079
|% 0,34
|
|Frank
|18,7779
|18,8910
|% 0,47
|
|Riyal
|4,8215
|4,8457
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|4,87
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,81
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.860
|6.920
|5,00
|
|Yarım
|3.343
|3.383
|2,00
|
|Çeyrek
|1.677
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,13
|19,17
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|0,03
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,64
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem