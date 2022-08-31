BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
31.08.2022 15:21
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda, BIST 30 endeks vadelerarası strateji emirleri için alt fiyat limitinin hesaplamasında kullanılan k değeri bugün için 26'dan 52'ye çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059084
BIST
17:293.187
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 22,43
|Açılış
|: 3.178
|
|Önceki Kapanış
|: 3.165
|
3.199
En Düşük
3.160
17:2918,2019
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,0006
|Açılış
|: 18,2050
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2230
|
18,2259
En Düşük
18,1408
17:2918,2826
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0721
|Açılış
|: 18,2100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2500
|
18,2826
En Düşük
18,1387
17:291.006,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,55
|Açılış
|: 1.006,54
|
|Önceki Kapanış
|: 1.007,09
|
1.010,51
En Düşük
998,83
BIST En Aktif Hisseler17:29
|EGGUB
|279,40
|91.925.459
|% 10,00
|
|SMRTG
|37,44
|54.568.693
|% 9,99
|
|COSMO
|38,96
|3.120.892
|% 9,99
|
|TMSN
|70,60
|119.283.869
|% 9,97
|
|ALKA
|66,80
|52.160.248
|% 9,96
|
|ESCAR
|43,20
|4.020.322
|% -10,00
|
|MTRKS
|58,65
|3.122.995
|% -9,98
|
|PAMEL
|124,90
|21.185.044
|% -9,49
|
|QNBFB
|40,52
|393.448
|% -5,77
|
|CANTE
|87,00
|12.117.612
|% -4,19
|
|KONTR
|230,40
|569.415.479
|% 8,07
|
|TURSG
|6,76
|282.469.825
|% 4,97
|
|CONSE
|4,08
|267.197.422
|% 6,81
|
|KLRHO
|22,58
|221.681.938
|% 1,71
|
|NTGAZ
|22,06
|219.402.057
|% 6,78
|
|YKBNK
|7,15
|3.898.320.838
|% 4,23
|
|PETKM
|14,20
|5.751.662.438
|% 5,58
|
|ISCTR
|8,07
|2.817.003.237
|% 1,38
|
|AKBNK
|12,01
|3.141.963.853
|% 1,01
|
|VAKBN
|7,31
|1.594.814.414
|% 9,92
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1919
|18,2019
|% 0,00
|
|Euro
|18,2738
|18,2826
|% 0,40
|
|Sterlin
|21,0856
|21,1914
|% -0,09
|
|Frank
|18,5138
|18,6254
|% -0,29
|
|Riyal
|4,8247
|4,8489
|% 0,08
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.723
|1.723
|-1,68
|
|Altın Gr.
|1.004
|1.004
|-2,79
|
|Cumhuriyet
|6.707
|6.809
|-54,00
|
|Tam
|6.738
|6.797
|-35,00
|
|Yarım
|3.283
|3.323
|-17,00
|
|Çeyrek
|1.647
|1.661
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|18,15
|18,17
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,57
|10,59
|-0,19
|
|B. Petrol
|96,46
|96,46
|-1,38
|