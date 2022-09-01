BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
01.09.2022 13:45
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören F_CNHTRY1223 vadeli işlem sözleşmesinde %10 olarak uygulanan üst fiyat limiti oranı bugün için %20'ye çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059272
BIST
16:303.166
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -5,66
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
16:3018,2073
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0224
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
16:3018,2178
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0791
|Açılış
|: 18,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
16:30992,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,79%
|| -7,89
|Açılış
|: 993,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler16:30
|CLEBI
|397,10
|110.958.245
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|140.347.360
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.690.106
|% 9,99
|
|DURDO
|35,28
|28.646.435
|% 9,98
|
|TSKB
|5,41
|395.633.304
|% 9,96
|
|MTRKS
|52,80
|2.357.784
|% -9,97
|
|PAMEL
|113,20
|17.479.412
|% -9,44
|
|ESCAR
|39,54
|69.769.223
|% -8,47
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|HEDEF
|9,67
|41.474.124
|% -6,48
|
|HALKB
|9,01
|5.126.114.879
|% 4,52
|
|THYAO
|71,55
|4.921.381.640
|% -2,12
|
|PETKM
|14,05
|4.684.647.368
|% -2,57
|
|GARAN
|23,44
|4.556.395.329
|% 1,91
|
|YKBNK
|7,58
|4.478.150.738
|% 7,67
|
|YKBNK
|7,58
|4.478.150.738
|% 7,67
|
|EKGYO
|4,05
|2.435.727.393
|% 1,00
|
|HALKB
|9,01
|5.126.114.879
|% 4,52
|
|ISCTR
|8,25
|3.829.901.367
|% 4,17
|
|VAKBN
|7,75
|2.842.789.810
|% 6,02
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1933
|18,2160
|% 0,17
|
|Euro
|18,1977
|18,2156
|% -0,44
|
|Sterlin
|21,0040
|21,1093
|% -0,36
|
|Frank
|18,5035
|18,6149
|% -0,15
|
|Riyal
|4,8317
|4,8559
|% 0,15
|
|16:30
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.697
|1.697
|-14,14
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-5,82
|
|Cumhuriyet
|6.671
|6.772
|-37,00
|
|Tam
|6.697
|6.750
|-24,00
|
|Yarım
|3.263
|3.300
|-12,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.650
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,73
|17,75
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|10,38
|10,39
|-0,14
|
|B. Petrol
|93,50
|93,50
|-2,14
|
Seans Raporu
16:30
daha fazla
-
16:45OSMEN
Yüzde -4.77 oranında düşüşle 33.56 lira fiyatla işlem gören hissede 191, 337 adet işlem
-
16:44KONTR
Yüzde -79.22 oranında düşüşle 47.52 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 191, 775 adet işlem
-
16:43HDFGS
Yüzde -3.40 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 358, 948 adet işlem
-
16:42XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -25, 9 kaybederek (% -0.75 ) 3, 429
-
16:42XU100
Endeks 3, 163 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 24 altında . İşlem hacmi 64, 071.00 milyon TL de