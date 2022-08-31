BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
31.08.2022 14:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda, Dolar/Ons Altın vadelerarası strateji emirleri için üst fiyat limitinin hesaplamasında kullanılan k değeri bugün için 5,50'den 11'e çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1059075
BIST
16:093.168
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -3,04
|Açılış
|: 3.168
|
|Önceki Kapanış
|: 3.171
|
3.183
En Düşük
3.125
16:0918,2091
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0242
|Açılış
|: 18,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2050
|
18,2271
En Düşük
17,9863
16:0918,2308
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -0,0661
|Açılış
|: 18,2200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2100
|
18,3311
En Düşük
18,0993
16:09994,95
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -5,82
|Açılış
|: 994,95
|
|Önceki Kapanış
|: 1.000,77
|
1.002,63
En Düşük
985,37
BIST En Aktif Hisseler16:07
|CLEBI
|397,10
|110.831.967
|% 10,00
|
|EGGUB
|307,30
|140.095.374
|% 9,99
|
|DOGUB
|10,46
|14.690.106
|% 9,99
|
|DURDO
|35,28
|24.193.711
|% 9,98
|
|EMNIS
|43,04
|105.270
|% 9,96
|
|MTRKS
|52,80
|2.332.915
|% -9,97
|
|ESCAR
|39,74
|65.502.664
|% -8,01
|
|MMCAS
|3,80
|1.037.765
|% -7,32
|
|HEDEF
|9,63
|40.574.526
|% -6,87
|
|PAMEL
|117,00
|16.875.220
|% -6,40
|
|HALKB
|9,03
|5.008.934.985
|% 4,76
|
|THYAO
|71,55
|4.792.591.863
|% -2,12
|
|PETKM
|14,08
|4.647.472.048
|% -2,36
|
|GARAN
|23,52
|4.401.017.910
|% 2,26
|
|YKBNK
|7,61
|4.297.696.591
|% 8,10
|
|EKGYO
|4,06
|2.397.665.524
|% 1,25
|
|YKBNK
|7,61
|4.297.696.591
|% 8,10
|
|HALKB
|9,03
|5.008.934.985
|% 4,76
|
|ISCTR
|8,26
|3.667.013.246
|% 4,29
|
|VAKBN
|7,81
|2.776.105.987
|% 6,84
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1910
|18,2196
|% 0,19
|
|Euro
|18,2082
|18,2194
|% -0,42
|
|Sterlin
|21,0077
|21,1130
|% -0,34
|
|Frank
|18,5087
|18,6202
|% -0,12
|
|Riyal
|4,8302
|4,8545
|% 0,12
|
|16:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.698
|1.699
|-12,47
|
|Altın Gr.
|995
|995
|-5,75
|
|Cumhuriyet
|6.667
|6.768
|-41,00
|
|Tam
|6.699
|6.752
|-22,00
|
|Yarım
|3.264
|3.301
|-11,00
|
|Çeyrek
|1.637
|1.650
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,73
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|10,35
|10,37
|-0,17
|
|B. Petrol
|93,79
|93,79
|-1,85
|
Seans Raporu
16:07
daha fazla
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16:22XU100
Endeks 3, 172 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 01 üstünde . İşlem hacmi 62, 049.00 milyon TL de
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16:20BANVT
Yüzde 5.96 oranında artışla 84.45 lira fiyatla işlem gören hissede 187, 140 adet işlem
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16:19AKBNK
Yüzde 4.18 oranında artışla 12.21 lira fiyatla işlem gören hissede 326, 442, 538 adet işlem
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16:17
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, SISE, PETKM
-
16:17XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 05 kaybederek (% -0.14 ) 2, 813