BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
28.10.2022 11:16
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 Endeks vadelerarası strateji emirlerinin alt fiyat limitinin hesaplamasında kullanılan k değeri bugün için 26'dan 52'ye çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1074966
BIST
11:373.910
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -24,06
|Açılış
|: 3.929
|
|Önceki Kapanış
|: 3.935
|
3.930
En Düşük
3.894
11:3718,6205
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0214
|Açılış
|: 18,6000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6250
|
18,6576
En Düşük
18,5631
11:3718,5312
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,0180
|Açılış
|: 18,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6400
|
18,6644
En Düşük
18,4863
11:37987,26
En Yüksek
|Değişim
|: -0,69%
|| -6,89
|Açılış
|: 987,26
|
|Önceki Kapanış
|: 994,15
|
999,05
En Düşük
986,45
BIST En Aktif Hisseler11:35
|ERSU
|5,50
|35.054.275
|% 10,00
|
|ADEL
|55,55
|45.611.154
|% 10,00
|
|EKIZ
|15,73
|373.446
|% 10,00
|
|VERUS
|89,85
|54.761.778
|% 9,98
|
|TUREX
|18,07
|35.099.404
|% 9,98
|
|AGYO
|6,11
|4.110.405
|% -9,88
|
|ICBCT
|7,93
|47.444.866
|% -8,32
|
|BRSAN
|54,25
|90.146.165
|% -7,66
|
|EUREN
|53,20
|69.969.185
|% -7,32
|
|CRFSA
|59,00
|55.444.500
|% -6,94
|
|SASA
|108,00
|1.054.846.507
|% 3,95
|
|THYAO
|98,45
|1.052.896.238
|% -0,96
|
|TUPRS
|365,80
|939.027.832
|% -1,88
|
|AKBNK
|15,04
|929.261.241
|% -1,25
|
|YKBNK
|9,12
|684.108.336
|% -1,62
|
|EKGYO
|4,45
|442.165.131
|% -1,55
|
|YKBNK
|9,12
|684.108.336
|% -1,62
|
|ISCTR
|9,12
|611.045.349
|% -2,77
|
|AKBNK
|15,04
|929.261.241
|% -1,25
|
|SKBNK
|2,08
|127.204.291
|% -1,42
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6136
|18,6209
|% 0,12
|
|Euro
|18,5191
|18,5321
|% -0,09
|
|Sterlin
|21,3638
|21,4709
|% -0,31
|
|Frank
|18,6229
|18,7351
|% -0,35
|
|Riyal
|4,9386
|4,9634
|% 0,10
|
|11:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.651
|1.651
|-12,28
|
|Altın Gr.
|988
|989
|-5,61
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|-43,00
|
|Tam
|6.624
|6.687
|-49,00
|
|Yarım
|3.228
|3.270
|-24,00
|
|Çeyrek
|1.619
|1.635
|-12,00
|
|Gümüş.Ons
|19,20
|19,23
|-0,39
|
|Gümüş Gr.
|11,47
|11,49
|-0,24
|
|B. Petrol
|94,80
|94,80
|-0,24
|
Seans Raporu
11:35
daha fazla
-
11:49XU100
Endeks 3, 908 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 68 altında . İşlem hacmi 16, 223.00 milyon TL de
-
11:49ALKA
Yüzde -4.24 oranında düşüşle 34.76 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 133, 211 adet işlem
-
11:48DGATE
Yüzde -5.24 oranında düşüşle 15.56 lira fiyatla işlem gören hissede 390, 993 adet işlem
-
11:47TRCAS
Yüzde -3.92 oranında düşüşle 23.56 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 447, 547 adet işlem
-
11:46ICBCT
Yüzde -7.51 oranında düşüşle 8.00 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 630, 670 adet işlem