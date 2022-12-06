BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
06.12.2022 16:55
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 Endeks vadelerarası strateji emirlerinin alt fiyat limitinin hesaplamasında kullanılan k değeri bugün için 26'dan 52'ye çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1084859
BIST
17:385.000
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 42,48
|Açılış
|: 4.947
|
|Önceki Kapanış
|: 4.958
|
5.033
En Düşük
4.910
17:3818,6391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0010
|Açılış
|: 83,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 82,6800
|
18,7010
En Düşük
18,6015
17:3819,5837
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0349
|Açılış
|: 13,5064
|
|Önceki Kapanış
|: 13,3185
|
19,6388
En Düşük
19,5215
17:381.063,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 5,13
|Açılış
|:
|
|Önceki Kapanış
|:
|
En Düşük
BIST En Aktif Hisseler17:38
|BARMA
|122,10
|32.871.518
|% 10,00
|
|KSTUR
|348,00
|792.210
|% 9,99
|
|BALAT
|15,97
|3.469.658
|% 9,99
|
|KONTR
|154,30
|777.629.910
|% 9,98
|
|VKING
|12,89
|820.691
|% 9,98
|
|PEKGY
|3,33
|369.525.565
|% -10,00
|
|ALFAS
|199,30
|412.005.394
|% -9,98
|
|SMRTG
|102,30
|1.091.652.505
|% -9,95
|
|YESIL
|4,00
|12.275.648
|% -9,91
|
|UFUK
|70,55
|6.799.967
|% -9,49
|
|KRDMD
|17,30
|13.214.804.930
|% 6,59
|
|THYAO
|136,00
|8.510.804.707
|% -1,88
|
|EREGL
|42,64
|6.761.170.610
|% 0,47
|
|SISE
|40,46
|4.893.608.458
|% 4,71
|
|AKBNK
|16,26
|4.141.419.291
|% -0,12
|
|KRDMD
|17,30
|13.214.804.930
|% 6,59
|
|EKGYO
|7,29
|3.994.434.479
|% 0,28
|
|ADESE
|1,85
|563.507.351
|% 0,00
|
|AKBNK
|16,26
|4.141.419.291
|% -0,12
|
|ISCTR
|10,25
|2.403.768.714
|% 0,99
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6367
|18,6391
|% 0,01
|
|Euro
|19,5753
|19,5837
|% 0,18
|
|Sterlin
|22,6464
|22,7600
|% 0,09
|
|Frank
|19,7640
|19,8830
|% 0,44
|
|Riyal
|4,9432
|4,9680
|% 0,01
|
|17:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|8,63
|
|Altın Gr.
|1.066
|1.066
|6,91
|
|Cumhuriyet
|7.135
|7.243
|-44,00
|
|Tam
|7.173
|7.221
|53,00
|
|Yarım
|3.474
|3.530
|25,00
|
|Çeyrek
|1.742
|1.765
|13,00
|
|Gümüş.Ons
|22,40
|22,42
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|13,44
|13,45
|0,14
|
|B. Petrol
|82,06
|82,06
|-0,62
|
Seans Raporu
17:38
daha fazla
-
17:53OBASE
Yüzde 6.18 oranında artışla 28.54 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 440, 518 adet işlem
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17:52DGNMO
Yüzde 9.93 oranında artışla 8.41 lira fiyatla işlem gören hissede 29, 862, 632 adet işlem
-
17:51XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 50, 05 artarak (% 0.94 ) 5, 369
-
17:51XU100
Endeks 4, 999 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 83 üstünde . İşlem hacmi 104, 153.00 milyon TL de
-
17:51HKTM
Yüzde 9.28 oranında artışla 83.05 lira fiyatla işlem gören hissede 887, 809 adet işlem