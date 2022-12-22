BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
22.12.2022 11:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 Endeks vadelerarası strateji emirlerinin üst fiyat limitinin hesaplamasında kullanılan k değeri bugün için 26'dan 52'ye çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089147
BIST
15:205.491
En Yüksek
|Değişim
|: 1,14%
|| 61,85
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.445
15:2018,6734
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0129
|Açılış
|: 18,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
15:2019,8602
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0448
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7718
15:201.090,25
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,71
|Açılış
|: 1.090,25
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.087,63
BIST En Aktif Hisseler15:18
|ULUFA
|9,46
|353.773.080
|% 10,00
|
|SODSN
|41,80
|2.477.110
|% 10,00
|
|PLTUR
|17,72
|18.183.272
|% 9,99
|
|BRKVY
|25,10
|1.974.692
|% 9,99
|
|UMPAS
|6,86
|2.521.160
|% 9,94
|
|VKING
|19,11
|1.058.407
|% -7,95
|
|EMNIS
|55,00
|1.240.310
|% -5,17
|
|SUNTK
|61,45
|37.341.999
|% -4,51
|
|PAMEL
|233,00
|34.544.440
|% -3,76
|
|KLMSN
|25,82
|40.919.926
|% -3,15
|
|THYAO
|143,60
|4.503.080.081
|% 0,49
|
|EKGYO
|8,18
|3.683.727.677
|% 1,74
|
|ENKAI
|27,84
|3.431.767.024
|% 4,11
|
|VAKBN
|12,46
|2.634.269.794
|% 1,47
|
|AKBNK
|20,14
|2.546.296.291
|% 0,95
|
|EKGYO
|8,18
|3.683.727.677
|% 1,74
|
|VAKBN
|12,46
|2.634.269.794
|% 1,47
|
|ISCTR
|13,05
|2.505.282.033
|% 2,27
|
|SKBNK
|3,17
|573.419.498
|% 0,32
|
|YKBNK
|12,14
|1.996.222.882
|% 1,17
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6682
|18,6717
|% 0,06
|
|Euro
|19,8427
|19,8591
|% 0,22
|
|Sterlin
|22,4367
|22,5493
|% -0,21
|
|Frank
|20,0601
|20,1809
|% 0,02
|
|Riyal
|4,9502
|4,9750
|% 0,08
|
|15:18
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.815
|1.816
|1,14
|
|Altın Gr.
|1.090
|1.091
|2,03
|
|Cumhuriyet
|7.303
|7.413
|-10,00
|
|Tam
|7.347
|7.395
|-2,00
|
|Yarım
|3.558
|3.615
|-1,00
|
|Çeyrek
|1.784
|1.807
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|23,73
|23,78
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|14,26
|14,28
|-0,12
|
|B. Petrol
|83,70
|83,70
|1,50
|
Seans Raporu
15:18
daha fazla
-
15:33PENGD
Yüzde 4.31 oranında artışla 8.47 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 330, 748 adet işlem
-
15:32PLTUR
Yüzde 9.99 oranında artışla 17.72 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 027, 669 adet işlem
-
15:30NUGYO
Yüzde 4.26 oranında artışla 9.29 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 554, 119 adet işlem
-
15:29XU100
Endeks 5, 491 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 13 üstünde . İşlem hacmi 63, 976.00 milyon TL de
-
15:29AYCES
Yüzde 9.93 oranında artışla 118.50 lira fiyatla işlem gören hissede 167, 007 adet işlem