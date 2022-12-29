BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
29.12.2022 15:36
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 Endeks vadelerarası strateji emirlerinin üst fiyat limitinin hesaplamasında kullanılan k değeri bugün için 26'dan 52'ye çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091147
BIST
15:435.432
En Yüksek
|Değişim
|: 1,61%
|| 86,12
|Açılış
|: 5.348
|
|Önceki Kapanış
|: 5.346
|
5.448
En Düşük
5.332
15:4318,7208
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 0,0104
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8450
|
18,7414
En Düşük
18,6762
15:4319,9783
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,1217
|Açılış
|: 20,0900
|
|Önceki Kapanış
|: 20,0500
|
19,9824
En Düşük
19,8499
15:431.087,45
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 1,63
|Açılış
|: 1.087,45
|
|Önceki Kapanış
|: 1.085,82
|
1.090,65
En Düşük
1.083,23
BIST En Aktif Hisseler15:41
|TERA
|17,71
|992.858
|% 10,00
|
|DIRIT
|5,73
|948.687
|% 9,98
|
|ARCLK
|115,80
|820.563.652
|% 9,97
|
|CELHA
|36,84
|15.904.756
|% 9,97
|
|DOGUB
|10,71
|11.087.607
|% 9,96
|
|UMPAS
|6,73
|652.426
|% -9,91
|
|ULUFA
|11,84
|95.927.772
|% -7,50
|
|PLTUR
|16,07
|1.195.016.091
|% -7,43
|
|KOZAL
|558,30
|5.995.277.941
|% -6,44
|
|BALAT
|21,00
|1.955.187
|% -4,98
|
|KOZAL
|558,30
|5.995.277.941
|% -6,44
|
|THYAO
|141,50
|4.319.647.754
|% 1,00
|
|ENKAI
|34,10
|3.722.740.880
|% 6,96
|
|PETKM
|19,68
|2.994.773.489
|% 3,36
|
|SISE
|42,46
|2.895.134.174
|% 1,87
|
|EKGYO
|8,42
|2.528.553.265
|% 3,19
|
|YKBNK
|11,93
|1.946.684.245
|% 2,93
|
|PETKM
|19,68
|2.994.773.489
|% 3,36
|
|KRDMD
|18,06
|2.437.346.028
|% 2,91
|
|TSKB
|4,33
|524.057.958
|% 1,64
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7163
|18,7202
|% 0,05
|
|Euro
|19,9494
|19,9727
|% 0,58
|
|Sterlin
|22,4407
|22,5533
|% 0,09
|
|Frank
|20,1597
|20,2812
|% 0,51
|
|Riyal
|4,9614
|4,9862
|% -0,01
|
|15:41
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.806
|1.806
|1,54
|
|Altın Gr.
|1.087
|1.087
|1,63
|
|Cumhuriyet
|7.316
|7.426
|19,00
|
|Tam
|7.354
|7.404
|14,00
|
|Yarım
|3.561
|3.619
|1,00
|
|Çeyrek
|1.786
|1.809
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|23,81
|23,85
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|14,36
|14,39
|0,25
|
|B. Petrol
|83,00
|83,00
|-0,99
|