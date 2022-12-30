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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları

30.12.2022 11:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları


BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )

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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları

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Açıklamalar

   Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 Endeks vadelerarası strateji emirlerinin alt fiyat limitinin hesaplamasında kullanılan k değeri bugün için 26'dan 52'ye çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091385


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BIST En Aktif Hisseler11:55
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
TERA 19,48 2.497.355 % 9,99  
BRKSN 23,46 3.653.925 % 9,93  
VKING 32,96 225.380 % 9,87  
KUVVA 53,40 159.506 % 9,43  
BALAT 23,98 538.111 % 9,00  
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11:55 Alış Satış %  
Dolar 18,7153 18,7196 % 0,08  
Euro 19,9648 19,9698 % -0,09  
Sterlin 22,5166 22,6295 % 0,05  
Frank 20,1833 20,3049 % -0,04  
Riyal 4,9626 4,9875 % 0,05  
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11:55 Alış Satış %  
Altın Ons 1.818 1.818 3,34  
Altın Gr. 1.093 1.094 2,13  
Cumhuriyet 7.326 7.437 30,00  
Tam 7.364 7.420 -13,00  
Yarım 3.566 3.627 -6,00  
Çeyrek 1.788 1.813 -3,00  
Gümüş.Ons 23,85 23,88 -0,04  
Gümüş Gr. 14,32 14,34 -0,04  
B. Petrol 83,75 83,75 0,29  
Seans Raporu 11:55
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