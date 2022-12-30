BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
30.12.2022 11:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 Endeks vadelerarası strateji emirlerinin alt fiyat limitinin hesaplamasında kullanılan k değeri bugün için 26'dan 52'ye çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1091385
BIST
11:555.518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 41,43
|Açılış
|: 5.511
|
|Önceki Kapanış
|: 5.477
|
5.551
En Düşük
5.511
11:5518,7196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0143
|Açılış
|: 18,8350
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8850
|
18,7417
En Düşük
18,6689
11:5519,9698
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0184
|Açılış
|: 20,0800
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1100
|
19,9983
En Düşük
19,9038
11:551.094,00
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 2,49
|Açılış
|: 1.094,11
|
|Önceki Kapanış
|: 1.091,51
|
1.096,81
En Düşük
1.088,42
BIST En Aktif Hisseler11:55
|TERA
|19,48
|2.497.355
|% 9,99
|
|BRKSN
|23,46
|3.653.925
|% 9,93
|
|VKING
|32,96
|225.380
|% 9,87
|
|KUVVA
|53,40
|159.506
|% 9,43
|
|BALAT
|23,98
|538.111
|% 9,00
|
|ULUFA
|10,37
|47.932.029
|% -9,98
|
|UMPAS
|6,20
|1.812.173
|% -7,88
|
|PRDGS
|10,36
|80.855.267
|% -6,75
|
|BRKVY
|36,80
|256.412.120
|% -6,55
|
|UZERB
|160,00
|119.360
|% -5,88
|
|ASELS
|61,75
|3.960.805.392
|% 5,02
|
|TUPRS
|536,60
|3.154.563.535
|% 5,94
|
|THYAO
|144,20
|2.688.096.438
|% 1,34
|
|PETKM
|20,24
|2.094.745.169
|% 1,91
|
|TCELL
|38,64
|1.879.458.504
|% 1,15
|
|EKGYO
|8,62
|1.248.035.552
|% 0,00
|
|YKBNK
|11,93
|1.280.789.351
|% -0,58
|
|PETKM
|20,24
|2.094.745.169
|% 1,91
|
|ISCTR
|12,99
|1.135.455.220
|% 0,54
|
|SKBNK
|3,06
|252.297.014
|% 0,00
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7153
|18,7196
|% 0,08
|
|Euro
|19,9648
|19,9698
|% -0,09
|
|Sterlin
|22,5166
|22,6295
|% 0,05
|
|Frank
|20,1833
|20,3049
|% -0,04
|
|Riyal
|4,9626
|4,9875
|% 0,05
|
|11:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.818
|1.818
|3,34
|
|Altın Gr.
|1.093
|1.094
|2,13
|
|Cumhuriyet
|7.326
|7.437
|30,00
|
|Tam
|7.364
|7.420
|-13,00
|
|Yarım
|3.566
|3.627
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.788
|1.813
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,85
|23,88
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,32
|14,34
|-0,04
|
|B. Petrol
|83,75
|83,75
|0,29
|
Seans Raporu
11:55
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12:10XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 69, 37 artarak (% 1.17 ) 5, 985
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12:10
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12:10XU100
Endeks 5, 520 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 78 üstünde . İşlem hacmi 42, 318.00 milyon TL de
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12:10RYSAS
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