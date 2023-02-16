BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
16.02.2023 15:15
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP), BIST 30 Endeks vadelerarası strateji emirlerinin üst fiyat limitinin hesaplamasında kullanılan k değeri bugün için 26'dan 52'ye çıkarılmıştır.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1114321
BIST
15:195.087
En Yüksek
|Değişim
|: 2,75%
|| 136,05
|Açılış
|: 5.311
|
|Önceki Kapanış
|: 4.950
|
5.320
En Düşük
4.943
15:1918,8460
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0025
|Açılış
|: 19,1050
|
|Önceki Kapanış
|: 19,0650
|
18,9250
En Düşük
18,8253
15:1920,1912
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0330
|Açılış
|: 20,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,3600
|
20,2803
En Düşük
20,1197
15:191.114,01
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,14
|Açılış
|: 1.114,01
|
|Önceki Kapanış
|: 1.113,87
|
1.118,36
En Düşük
1.111,32
BIST En Aktif Hisseler15:19
|OYAKC
|30,14
|214.586.393
|% 10,00
|
|KONYA
|3.586,90
|18.662.641
|% 10,00
|
|KRDMA
|19,05
|511.971.940
|% 9,99
|
|AKCNS
|74,85
|253.314.489
|% 9,99
|
|NIBAS
|19,04
|9.193.692
|% 9,99
|
|LIDER
|108,00
|49.556.885
|% -10,00
|
|EMNIS
|40,06
|321.488
|% -9,98
|
|SKTAS
|3,44
|28.787.457
|% -9,95
|
|HATEK
|8,42
|25.416.675
|% -9,95
|
|MACKO
|59,35
|499.916.018
|% -9,94
|
|THYAO
|143,00
|7.039.225.629
|% 2,22
|
|EREGL
|43,96
|5.797.835.996
|% 6,39
|
|TUPRS
|632,30
|4.063.290.752
|% 9,98
|
|SISE
|45,10
|3.069.214.529
|% 5,62
|
|ASELS
|58,70
|3.014.031.133
|% 0,86
|
|AKBNK
|16,44
|2.975.464.889
|% 1,67
|
|YKBNK
|9,33
|1.561.984.900
|% 4,36
|
|KRDMD
|19,23
|2.991.403.544
|% 9,95
|
|EKGYO
|7,50
|1.060.580.243
|% 4,17
|
|EREGL
|43,96
|5.797.835.996
|% 6,39
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8421
|18,8460
|% -0,01
|
|Euro
|20,1792
|20,1912
|% 0,16
|
|Sterlin
|22,6545
|22,7681
|% 0,21
|
|Frank
|20,3622
|20,4849
|% 0,22
|
|Riyal
|5,0103
|5,0355
|% 0,02
|
|15:19
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.838
|1.839
|0,69
|
|Altın Gr.
|1.113
|1.114
|-0,37
|
|Cumhuriyet
|7.527
|7.641
|10,00
|
|Tam
|7.566
|7.622
|-13,00
|
|Yarım
|3.696
|3.730
|-6,00
|
|Çeyrek
|1.848
|1.865
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|21,57
|21,61
|-0,06
|
|Gümüş Gr.
|13,07
|13,08
|-0,05
|
|B. Petrol
|85,58
|85,58
|0,20
|
Seans Raporu
15:19
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-
15:34XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 149, 76 artarak (% 3.38 ) 4, 580
-
15:34
Tavandan işlem gören hisse senedleri : NIBAS, BASCM, CIMSA, BUCIM, KRDMD, IZMDC, KONYA, AKCNS, CMENT, SAMAT
-
15:34
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SKTAS, EMNIS, MACKO, LIDER, HATEK
-
15:34
EGPRO, BASCM, NIBAS değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
15:34
MNDTR, EYGYO, HATEK değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında