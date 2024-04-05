BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarVadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören O_XU030E0624C10750.00, O_XU030E0624C11000.00, O_XU030E0624C11750.00 sözleşmelerinin üst fiyat limiti bugün için +300'den +600'e O_XU030E0624C12000.00 sözleşmesinin üst fiyat limiti ise bugün için +%200'den +%400'e çıkartılmıştır.Önemle duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268328BIST