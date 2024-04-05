BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
05.04.2024 14:19
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları )
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VİOP Gün İçi Fiyat Limiti Değişikliği Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda (VİOP) işlem gören O_XU030E0624C10750.00, O_XU030E0624C11000.00, O_XU030E0624C11750.00 sözleşmelerinin üst fiyat limiti bugün için +300'den +600'e O_XU030E0624C12000.00 sözleşmesinin üst fiyat limiti ise bugün için +%200'den +%400'e çıkartılmıştır.
Önemle duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1268328
BIST
'
16:099.449
En Düşük
|Değişim
|: 3,51%
|| 320,38
|Açılış
|: 9.276
|
|Önceki Kapanış
|: 9.129
|
9.250
En Yüksek
9.450
16:0931,9914
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0956
|Açılış
|: 31,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 31,7300
|
32,0596
En Düşük
31,8542
16:0934,5517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,1054
|Açılış
|: 34,4000
|
|Önceki Kapanış
|: 34,4500
|
34,7748
En Düşük
34,4909
16:092.351,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 2,19
|Açılış
|: 2.351,41
|
|Önceki Kapanış
|: 2.349,22
|
2.362,64
En Düşük
2.329,65
BIST En Aktif Hisseler16:09
|MRGYO
|5,06
|80.205.184
|% 10,00
|
|UMPAS
|12,21
|1.394.087
|% 10,00
|
|KSTUR
|8.222,50
|17.185.025
|% 10,00
|
|KARYE
|44,76
|34.085.411
|% 9,98
|
|SAMAT
|47,22
|35.379.434
|% 9,97
|
|ISBTR
|457.012,50
|3.372.010
|% -8,60
|
|BSOKE
|23,94
|278.083.293
|% -8,14
|
|BRKVY
|180,00
|10.930.884
|% -5,81
|
|TRILC
|16,88
|183.401.838
|% -5,65
|
|CASA
|96,90
|3.225.995
|% -5,65
|
|THYAO
|301,00
|9.568.853.889
|% 3,79
|
|ISCTR
|12,63
|5.957.543.343
|% 1,04
|
|YKBNK
|29,82
|5.595.973.505
|% 4,27
|
|TUPRS
|176,70
|3.126.946.800
|% 4,00
|
|KCHOL
|216,30
|3.040.414.297
|% 3,39
|
|ISCTR
|12,63
|5.957.543.343
|% 1,04
|
|YKBNK
|29,82
|5.595.973.505
|% 4,27
|
|ZOREN
|5,53
|926.529.925
|% 5,13
|
|EKGYO
|9,80
|1.452.465.267
|% 5,60
|
|AKENR
|15,48
|1.604.517.073
|% -5,32
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|31,8633
|31,9914
|% 0,30
|
|Euro
|34,5275
|34,5517
|% -0,30
|
|Sterlin
|39,9718
|40,1722
|% -0,06
|
|Frank
|35,0818
|35,2577
|% -0,05
|
|Riyal
|8,4715
|8,5140
|% 0,43
|
|16:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|26,71
|26,75
|% 0,66
|
|Platin
|920,64
|922,16
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.000,03
|1.004,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|91,06
|91,06
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.295,51
|2.295,89
|% 0,66
|
Seans Raporu
16:09
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-
16:22MARBL
Yüzde 6.78 oranında artışla 17.64 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 553, 779 adet işlem
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16:21DESA
Yüzde 7.78 oranında artışla 26.86 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 296, 448 adet işlem
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16:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 304, 02 artarak (% 3.06 ) 10, 234
-
16:20XU100
Endeks 9, 421 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 3, 19 üstünde . İşlem hacmi 78, 580.00 milyon TL de
-
16:19ECILC
Yüzde 6.95 oranında artışla 49.84 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 333, 620 adet işlem