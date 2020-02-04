BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
04.02.2020 13:47
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 4 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816948
BIST
16:08121.565
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 2.322,05
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
121.692
En Düşük
120.159
16:085,9802
En Yüksek
|Değişim
|: -0,09%
|| -0,0051
|Açılış
|: 5,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
16:086,6096
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,0103
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
16:08301,41
En Yüksek
|Değişim
|: -0,67%
|| -2,02
|Açılış
|: 301,43
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,95
|20.227.928
|% 19,98
|
|DITAS
|13,55
|30.660.373
|% 18,24
|
|TEKTU
|1,58
|200.093.463
|% 16,18
|
|DOKTA
|88,55
|31.665.718
|% 15,00
|
|HLGYO
|1,71
|213.708.830
|% 14,77
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,30
|24.457
|% -5,69
|
|MEMSA
|0,37
|244.939
|% -2,63
|
|YBTAS
|3.550,00
|56.930
|% -2,47
|
|THYAO
|14,31
|1.113.577.988
|% 3,40
|
|PETKM
|4,21
|682.681.331
|% 2,43
|
|HALKB
|7,39
|644.579.742
|% 7,41
|
|ASELS
|24,30
|559.986.550
|% 3,93
|
|SISE
|5,65
|467.621.368
|% 1,25
|
|PETKM
|4,21
|682.681.331
|% 2,43
|
|TEKTU
|1,58
|200.093.463
|% 16,18
|
|HLGYO
|1,71
|213.708.830
|% 14,77
|
|KRDMD
|2,91
|369.247.859
|% 3,19
|
|ISGYO
|1,89
|229.555.195
|% 1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7576
|7,7965
|% 0,08
|
|Frank
|6,1474
|6,1845
|% -0,34
|
|Riyal
|1,5891
|1,5971
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.567
|1.567
|-9,26
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,08
|
|Cumhuriyet
|1.997
|2.027
|-13,00
|
|Tam
|1.988
|2.037
|-13,89
|
|Yarım
|961
|986
|-6,71
|
|Çeyrek
|482
|493
|-3,36
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,00
|
|B. Petrol
|54,84
|54,84
|0,39
|
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