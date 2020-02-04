BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
04.02.2020 16:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 4 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/816964
BIST
16:32121.573
En Yüksek
|Değişim
|: 1,95%
|| 2.329,98
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
121.692
En Düşük
120.159
16:325,9824
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0029
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
16:326,6109
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,0090
|Açılış
|: 6,6020
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5928
16:32301,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,76%
|| -2,31
|Açılış
|: 301,07
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
300,56
BIST En Aktif Hisseler
|CELHA
|11,77
|22.392.821
|% 18,17
|
|TEKTU
|1,58
|249.833.688
|% 16,18
|
|HLGYO
|1,72
|215.363.291
|% 15,44
|
|DITAS
|13,22
|33.752.902
|% 15,36
|
|DOKTA
|88,55
|31.668.729
|% 15,00
|
|ESCOM
|2,81
|1.754.944
|% -7,87
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MTRYO
|5,30
|24.457
|% -5,69
|
|MRGYO
|1,54
|17.352.885
|% -3,14
|
|MEMSA
|0,37
|244.939
|% -2,63
|
|THYAO
|14,31
|1.178.127.410
|% 3,40
|
|PETKM
|4,21
|687.397.354
|% 2,43
|
|HALKB
|7,38
|657.810.682
|% 7,27
|
|ASELS
|24,24
|589.384.404
|% 3,68
|
|SISE
|5,63
|489.456.564
|% 0,90
|
|TEKTU
|1,58
|249.833.688
|% 16,18
|
|PETKM
|4,21
|687.397.354
|% 2,43
|
|KRDMD
|2,89
|376.668.708
|% 2,48
|
|HLGYO
|1,72
|215.363.291
|% 15,44
|
|ISGYO
|1,90
|231.887.932
|% 2,15
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7725
|7,8115
|% 0,27
|
|Frank
|6,1471
|6,1841
|% -0,35
|
|Riyal
|1,5891
|1,5970
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.565
|1.566
|-10,96
|
|Altın Gr.
|301
|301
|-2,23
|
|Cumhuriyet
|1.996
|2.026
|-14,00
|
|Tam
|1.986
|2.036
|-15,38
|
|Yarım
|960
|985
|-7,44
|
|Çeyrek
|481
|492
|-3,72
|
|Gümüş.Ons
|17,66
|17,70
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,40
|0,00
|
|B. Petrol
|55,12
|55,12
|0,03
|
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16:48XU100
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