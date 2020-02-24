BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
24.02.2020 12:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 24 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki özel işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821125
BIST
14:21113.663
En Yüksek
|Değişim
|: -2,71%
|| -3.166,57
|Açılış
|: 114.984
|
|Önceki Kapanış
|: 116.829
|
114.984
En Düşük
113.463
14:216,1551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0632
|Açılış
|: 6,1520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1020
|
6,1561
En Düşük
6,0929
14:216,6645
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 0,0520
|Açılış
|: 6,6540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6180
|
6,6698
En Düşük
6,5989
14:21333,08
En Yüksek
|Değişim
|: 3,43%
|| 11,06
|Açılış
|: 333,08
|
|Önceki Kapanış
|: 322,02
|
334,23
En Düşük
322,08
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|3,60
|93.546.264
|% 20,00
|
|OZBAL
|2,22
|8.087.910
|% 10,45
|
|YBTAS
|5.656,70
|220.611
|% 10,00
|
|YONGA
|11,28
|69.846
|% 9,94
|
|BALAT
|2,06
|521.411
|% 9,57
|
|FENER
|14,40
|154.869.347
|% -10,56
|
|EPLAS
|12,48
|102.244
|% -9,50
|
|MZHLD
|12,67
|43.224
|% -9,50
|
|AYCES
|10,75
|490.223
|% -8,90
|
|SALIX
|5,25
|41.997
|% -8,54
|
|THYAO
|13,67
|1.246.195.648
|% -5,85
|
|IPEKE
|10,52
|674.796.397
|% 7,90
|
|KOZAA
|12,96
|460.011.738
|% 3,35
|
|ASELS
|28,36
|412.562.038
|% -1,66
|
|KRDMD
|2,72
|277.428.829
|% -3,55
|
|CEMAS
|1,26
|163.695.174
|% 0,00
|
|ODAS
|2,09
|226.644.490
|% -1,42
|
|KRDMD
|2,72
|277.428.829
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,21
|111.296.372
|% -1,63
|
|THYAO
|13,67
|1.246.195.648
|% -5,85
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9102
|7,9499
|% 0,48
|
|Frank
|6,2488
|6,2864
|% 0,76
|
|Riyal
|1,6348
|1,6430
|% 0,96
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.684
|1.685
|40,55
|
|Altın Gr.
|333
|333
|11,27
|
|Cumhuriyet
|2.210
|2.243
|77,00
|
|Tam
|2.201
|2.255
|73,16
|
|Yarım
|1.064
|1.091
|35,39
|
|Çeyrek
|533
|546
|17,69
|
|Gümüş.Ons
|18,79
|18,83
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,72
|3,73
|0,10
|
|B. Petrol
|55,73
|55,73
|-2,21
|
Seans Raporu
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14:33FENER
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