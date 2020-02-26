BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
26.02.2020 11:46
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 26 Şubat 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliği'nin 33. maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821647
BIST
13:10114.115
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -249,40
|Açılış
|: 114.282
|
|Önceki Kapanış
|: 114.365
|
114.645
En Düşük
113.147
13:106,1574
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0136
|Açılış
|: 6,1560
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1290
|
6,1592
En Düşük
6,1376
13:106,7005
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0139
|Açılış
|: 6,6940
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6400
|
6,7103
En Düşük
6,6789
13:10326,23
En Yüksek
|Değişim
|: 0,99%
|| 3,20
|Açılış
|: 326,23
|
|Önceki Kapanış
|: 323,02
|
327,58
En Düşük
321,63
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|11,66
|30.697.054
|% 15,22
|
|OYAYO
|2,94
|14.470.482
|% 14,84
|
|SONME
|7,22
|9.951.420
|% 14,79
|
|SNPAM
|8,08
|4.067.368
|% 13,17
|
|ALGYO
|19,56
|270.562.913
|% 10,76
|
|GYHOL
|22,00
|465.648
|% -8,33
|
|YBTAS
|5.379,90
|162.377
|% -7,08
|
|BJKAS
|2,74
|10.767.126
|% -6,16
|
|COSMO
|2,20
|2.202
|% -5,98
|
|ORMA
|4,50
|46.030
|% -5,86
|
|ASELS
|29,20
|1.666.359.703
|% 0,21
|
|THYAO
|13,21
|1.160.690.452
|% -2,00
|
|ODAS
|2,20
|319.230.261
|% 0,92
|
|ALGYO
|19,56
|270.562.913
|% 10,76
|
|GARAN
|10,52
|226.499.155
|% -1,31
|
|ODAS
|2,20
|319.230.261
|% 0,92
|
|IHLGM
|1,34
|162.997.878
|% 2,29
|
|KARSN
|1,98
|187.012.333
|% 2,06
|
|THYAO
|13,21
|1.160.690.452
|% -2,00
|
|KRDMD
|2,85
|205.476.807
|% 1,06
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9431
|7,9830
|% -0,23
|
|Frank
|6,2878
|6,3257
|% 0,31
|
|Riyal
|1,6358
|1,6440
|% 0,21
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|18,35
|
|Altın Gr.
|326
|326
|3,20
|
|Cumhuriyet
|2.167
|2.200
|6,00
|
|Tam
|2.153
|2.207
|9,68
|
|Yarım
|1.041
|1.067
|4,68
|
|Çeyrek
|522
|534
|2,34
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,13
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,58
|3,59
|0,04
|
|B. Petrol
|53,39
|53,39
|-0,87
|