BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
03.03.2020 15:20
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 3 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823916
BIST
15:32110.373
En Yüksek
|Değişim
|: 2,85%
|| 3.062,81
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
15:326,1776
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0174
|Açılış
|: 6,1750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1583
15:326,8768
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0167
|Açılış
|: 6,8590
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8459
15:32317,33
En Yüksek
|Değişim
|: 1,06%
|| 3,33
|Açılış
|: 317,45
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|33.849.956
|% 19,83
|
|SONME
|6,11
|5.358.255
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.489.293
|% 14,80
|
|SNPAM
|6,02
|1.977.420
|% 14,45
|
|TKNSA
|7,62
|76.899.809
|% 13,22
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,38
|8.020.423
|% -5,56
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|GYHOL
|21,80
|9.988.324
|% -5,05
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|ASELS
|29,84
|902.698.090
|% 5,67
|
|THYAO
|12,10
|780.883.496
|% 2,54
|
|GARAN
|9,99
|454.841.741
|% 4,39
|
|KARSN
|1,89
|301.868.601
|% -4,06
|
|YKBNK
|2,53
|260.637.336
|% 5,86
|
|KARSN
|1,89
|301.868.601
|% -4,06
|
|IHLGM
|1,37
|183.087.904
|% 7,03
|
|IHYAY
|1,16
|137.103.840
|% 8,41
|
|YKBNK
|2,53
|260.637.336
|% 5,86
|
|ODAS
|2,10
|181.916.098
|% 2,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8679
|7,9074
|% 0,35
|
|Frank
|6,4155
|6,4541
|% 0,43
|
|Riyal
|1,6400
|1,6482
|% 0,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.603
|1.603
|17,12
|
|Altın Gr.
|318
|318
|3,72
|
|Cumhuriyet
|2.115
|2.147
|1,00
|
|Tam
|2.098
|2.150
|-7,17
|
|Yarım
|1.014
|1.040
|-3,47
|
|Çeyrek
|509
|520
|-1,73
|
|Gümüş.Ons
|16,82
|16,86
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,34
|0,04
|
|B. Petrol
|53,11
|53,11
|1,21
|
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