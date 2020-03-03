BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları









BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeVİOP İşlem İptali DuyurularıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 3 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823916BIST