BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
10.03.2020 13:55
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 10 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/826048
BIST
14:41106.314
En Yüksek
|Değişim
|: 2,70%
|| 2.790,24
|Açılış
|: 106.021
|
|Önceki Kapanış
|: 103.524
|
106.857
En Düşük
105.131
14:416,1157
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
|| -0,0311
|Açılış
|: 6,1230
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1270
|
6,1602
En Düşük
6,1032
14:416,9501
En Yüksek
|Değişim
|: -1,13%
|| -0,0797
|Açılış
|: 6,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9800
|
7,0586
En Düşük
6,9256
14:41326,76
En Yüksek
|Değişim
|: -1,52%
|| -5,05
|Açılış
|: 326,76
|
|Önceki Kapanış
|: 331,81
|
332,77
En Düşük
325,40
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,09
|13.025.274
|% 15,80
|
|DOKTA
|25,52
|5.801.849
|% 14,95
|
|VKING
|2,96
|3.440.026
|% 14,73
|
|DGATE
|8,10
|45.529.292
|% 12,50
|
|DESPC
|5,50
|24.966.392
|% 12,24
|
|OYAYO
|5,62
|782.220
|% -14,98
|
|SANEL
|3,70
|5.595
|% -5,13
|
|KSTUR
|27,00
|6.642
|% -3,57
|
|NIBAS
|6,40
|18.515
|% -3,32
|
|BURCE
|6,51
|1.201.770
|% -3,27
|
|THYAO
|10,85
|544.996.025
|% 4,53
|
|ASELS
|28,38
|461.379.316
|% 2,23
|
|GARAN
|9,61
|300.372.739
|% 4,68
|
|YKBNK
|2,40
|252.855.224
|% 4,80
|
|EREGL
|8,87
|135.408.340
|% 3,99
|
|YKBNK
|2,40
|252.855.224
|% 4,80
|
|IHLGM
|1,31
|93.597.325
|% 3,97
|
|ODAS
|1,93
|132.987.400
|% 3,21
|
|THYAO
|10,85
|544.996.025
|% 4,53
|
|EKGYO
|1,40
|65.179.132
|% 3,70
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9494
|7,9893
|% -1,07
|
|Frank
|6,5296
|6,5689
|% -1,24
|
|Riyal
|1,6247
|1,6329
|% -0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.662
|1.663
|-17,88
|
|Altın Gr.
|327
|327
|-4,58
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-13,00
|
|Tam
|2.159
|2.212
|-10,41
|
|Yarım
|1.043
|1.070
|-5,03
|
|Çeyrek
|523
|535
|-2,52
|
|Gümüş.Ons
|17,08
|17,11
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,36
|3,37
|0,01
|
|B. Petrol
|37,36
|37,36
|3,00
|
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