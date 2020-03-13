BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
13.03.2020 17:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 13 Mart 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/828841
BIST
17:1095.941
En Yüksek
|Değişim
|: 2,46%
|| 2.301,82
|Açılış
|: 93.658
|
|Önceki Kapanış
|: 93.640
|
98.856
En Düşük
91.644
17:106,3007
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0166
|Açılış
|: 6,3070
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2810
|
6,3215
En Düşük
6,2512
17:106,9994
En Yüksek
|Değişim
|: -1,04%
|| -0,0735
|Açılış
|: 7,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0020
|
7,0917
En Düşük
6,9783
17:10319,40
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,95
|Açılış
|: 319,40
|
|Önceki Kapanış
|: 320,36
|
323,46
En Düşük
315,15
BIST En Aktif Hisseler
|CLEBI
|68,20
|4.140.738
|% 10,00
|
|CELHA
|5,72
|587.740
|% 10,00
|
|QNBFB
|37,56
|1.658.905
|% 9,95
|
|PEKGY
|1,99
|5.396.480
|% 9,94
|
|DITAS
|7,86
|501.282
|% 9,93
|
|AKGRT
|5,29
|8.759.049
|% -11,54
|
|YBTAS
|3.953,60
|106.747
|% -10,00
|
|KSTUR
|22,02
|9.514
|% -9,98
|
|YONGA
|9,48
|20.268
|% -9,97
|
|BRKSN
|2,26
|3.180.904
|% -9,96
|
|ASELS
|25,40
|1.194.318.397
|% 4,27
|
|THYAO
|9,04
|1.048.683.908
|% 6,60
|
|GARAN
|9,14
|593.651.312
|% 4,58
|
|KRDMD
|2,04
|383.094.706
|% 2,00
|
|EREGL
|8,16
|366.662.067
|% 0,12
|
|ODAS
|1,35
|311.130.755
|% 2,27
|
|IHLGM
|0,93
|172.606.141
|% 3,33
|
|KRDMD
|2,04
|383.094.706
|% 2,00
|
|YKBNK
|2,22
|324.974.899
|% 4,23
|
|EKGYO
|1,19
|168.773.401
|% 3,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8665
|7,9059
|% -0,56
|
|Frank
|6,6125
|6,6523
|% -0,76
|
|Riyal
|1,6758
|1,6842
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|3,81
|
|Altın Gr.
|319
|319
|-1,29
|
|Cumhuriyet
|2.122
|2.154
|2,00
|
|Tam
|2.112
|2.166
|-2,08
|
|Yarım
|1.021
|1.048
|-1,01
|
|Çeyrek
|512
|524
|-0,51
|
|Gümüş.Ons
|15,45
|15,48
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|3,10
|3,11
|-0,11
|
|B. Petrol
|34,37
|34,37
|1,15
|
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