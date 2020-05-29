BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
29.05.2020 14:34
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 29 Mayıs 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847665
BIST
15:51105.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 54,52
|Açılış
|: 105.183
|
|Önceki Kapanış
|: 105.360
|
105.669
En Düşük
104.671
15:516,8369
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0252
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8374
En Düşük
6,8095
15:517,6018
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
|| 0,0545
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,6196
En Düşük
7,5388
15:51380,48
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 4,05
|Açılış
|: 380,48
|
|Önceki Kapanış
|: 376,43
|
380,91
En Düşük
375,36
BIST En Aktif Hisseler
|MRSHL
|63,25
|9.946.929
|% 10,00
|
|EGGUB
|66,40
|5.466.577
|% 9,93
|
|TSGYO
|3,11
|21.249.035
|% 9,89
|
|MNDRS
|2,13
|323.101.934
|% 9,79
|
|HLGYO
|1,83
|56.855.719
|% 9,58
|
|TUKAS
|8,55
|630.977.289
|% -10,00
|
|EKIZ
|8,10
|168.901
|% -10,00
|
|SALIX
|7,83
|18.107
|% -10,00
|
|RTALB
|22,70
|4.856.597
|% -9,99
|
|TKURU
|13,70
|130.397
|% -9,99
|
|GARAN
|7,91
|1.214.130.617
|% 1,67
|
|THYAO
|12,41
|726.777.950
|% -2,13
|
|TUKAS
|8,55
|630.977.289
|% -10,00
|
|GSRAY
|3,26
|510.093.461
|% 5,50
|
|ASELS
|30,12
|396.086.102
|% 0,20
|
|TSKB
|1,11
|191.032.668
|% 5,71
|
|MNDRS
|2,13
|323.101.934
|% 9,79
|
|EKGYO
|1,46
|228.247.048
|% 1,39
|
|GSRAY
|3,26
|510.093.461
|% 5,50
|
|GARAN
|7,91
|1.214.130.617
|% 1,67
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4190
|8,4612
|% 0,60
|
|Frank
|7,0708
|7,1134
|% 0,48
|
|Riyal
|1,8148
|1,8239
|% 0,34
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.729
|1.730
|10,84
|
|Altın Gr.
|380
|380
|3,84
|
|Cumhuriyet
|2.466
|2.496
|22,40
|
|Tam
|2.538
|2.565
|15,40
|
|Yarım
|1.239
|1.252
|11,20
|
|Çeyrek
|619
|627
|5,60
|
|Gümüş.Ons
|17,75
|17,79
|0,41
|
|Gümüş Gr.
|3,88
|3,90
|0,09
|
|B. Petrol
|35,23
|35,23
|-0,80
|