BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
22.06.2020 12:29
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 22 Haziran 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852263
BIST
12:22115.176
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 1.563,72
|Açılış
|: 114.701
|
|Önceki Kapanış
|: 113.612
|
115.377
En Düşük
114.267
12:226,8600
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0145
|Açılış
|: 6,8710
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8600
En Düşük
6,8353
12:227,6966
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0435
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6950
|
7,7033
En Düşük
7,6418
12:22385,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 1,88
|Açılış
|: 385,88
|
|Önceki Kapanış
|: 384,01
|
387,48
En Düşük
383,37
BIST En Aktif Hisseler
|OYAYO
|7,19
|43.906.073
|% 9,94
|
|MNDRS
|3,35
|24.080.279
|% 9,84
|
|ULAS
|4,13
|7.433.381
|% 9,84
|
|FORMT
|3,69
|2.201.203
|% 9,82
|
|OZBAL
|3,36
|28.592.681
|% 9,80
|
|RTALB
|29,24
|7.456.668
|% -9,98
|
|GLRYH
|12,58
|3.232.922
|% -9,95
|
|BAYRK
|7,51
|2.397.064
|% -9,95
|
|EKIZ
|10,42
|200.627
|% -9,94
|
|GSRAY
|2,93
|20.563.874
|% -9,85
|
|GARAN
|8,61
|1.592.810.135
|% 3,36
|
|VAKBN
|5,47
|1.230.251.187
|% 3,60
|
|HALKB
|6,53
|810.496.447
|% 6,87
|
|THYAO
|12,75
|769.834.940
|% 1,84
|
|AKBNK
|6,18
|696.918.484
|% 3,17
|
|VAKBN
|5,47
|1.230.251.187
|% 3,60
|
|GARAN
|8,61
|1.592.810.135
|% 3,36
|
|KRDMD
|2,98
|502.218.808
|% 2,05
|
|EKGYO
|1,87
|282.631.802
|% 1,08
|
|YKBNK
|2,46
|346.976.901
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4961
|8,5387
|% 0,81
|
|Frank
|7,1874
|7,2307
|% 0,40
|
|Riyal
|1,8227
|1,8319
|% 0,20
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.747
|1.747
|2,58
|
|Gümüş.Ons
|17,89
|17,94
|0,31
|
|Gümüş Gr.
|3,95
|3,96
|0,08
|