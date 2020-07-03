BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
03.07.2020 17:05
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 03 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854417
BIST
17:50115.731
En Yüksek
|Değişim
|: -1,01%
|| -1.176,91
|Açılış
|: 117.316
|
|Önceki Kapanış
|: 116.908
|
117.391
En Düşük
115.312
17:506,8718
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0190
|Açılış
|: 6,8820
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8700
|
6,9035
En Düşük
6,8453
17:507,7336
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0300
|Açılış
|: 7,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7400
|
7,7630
En Düşük
7,6844
17:50392,16
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,82
|Açılış
|: 392,16
|
|Önceki Kapanış
|: 391,33
|
394,04
En Düşük
390,51
BIST En Aktif Hisseler
|ISBIR
|1.430,00
|1.489.839
|% 10,00
|
|KUTPO
|38,84
|44.292.115
|% 9,97
|
|DOBUR
|14,60
|2.936.146
|% 9,94
|
|MARKA
|2,66
|60.219.261
|% 9,92
|
|BURCE
|10,53
|17.344.820
|% 9,92
|
|CMBTN
|63,65
|26.345.116
|% -8,61
|
|EGCYO
|1,24
|351.840
|% -7,46
|
|BMELK
|5,51
|285.614
|% -6,61
|
|CMENT
|25,06
|12.892.251
|% -5,72
|
|EKIZ
|9,55
|854.075
|% -5,54
|
|THYAO
|11,92
|1.013.307.288
|% -2,77
|
|KARSN
|3,47
|818.922.665
|% 5,15
|
|GARAN
|8,19
|811.149.029
|% -2,03
|
|ODAS
|2,59
|795.861.263
|% 1,57
|
|ALBRK
|1,84
|736.040.871
|% 4,55
|
|SKBNK
|1,62
|701.966.603
|% 8,00
|
|ALBRK
|1,84
|736.040.871
|% 4,55
|
|EKGYO
|2,04
|709.995.102
|% -1,45
|
|IEYHO
|1,06
|354.899.490
|% 3,92
|
|ODAS
|2,59
|795.861.263
|% 1,57
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5364
|8,5792
|% 0,20
|
|Frank
|7,2395
|7,2831
|% 0,25
|
|Riyal
|1,8260
|1,8352
|% 0,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.775
|1.776
|0,00
|
|Altın Gr.
|392
|392
|0,49
|
|Cumhuriyet
|2.537
|2.558
|3,70
|
|Tam
|2.612
|2.625
|3,80
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|1,90
|
|Çeyrek
|634
|643
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|18,03
|18,05
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,98
|0,02
|
|B. Petrol
|42,38
|42,38
|-0,76
|
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