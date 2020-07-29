BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
29.07.2020 11:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 29 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/863221
BIST
11:271.153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.156
|
|Önceki Kapanış
|: 1.153
|
1.160
En Düşük
1.130
11:276,9626
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,0287
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0550
|
6,9626
En Düşük
6,9132
11:278,2045
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,0690
|Açılış
|: 8,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 8,2200
|
8,2045
En Düşük
8,1145
11:27437,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 1,03
|Açılış
|: 437,89
|
|Önceki Kapanış
|: 436,87
|
438,59
En Düşük
434,66
BIST En Aktif Hisseler
|VKFYO
|11,88
|12.368.202
|% 10,00
|
|BURVA
|78,10
|11.192.951
|% 10,00
|
|BFREN
|1.181,50
|21.904.838
|% 10,00
|
|KRGYO
|6,05
|27.191.161
|% 10,00
|
|PKENT
|867,90
|872.240
|% 10,00
|
|NIBAS
|16,73
|4.947.204
|% -9,96
|
|UZERB
|4,04
|60.487
|% -9,82
|
|DARDL
|11,62
|535.763
|% -9,78
|
|EGCYO
|0,94
|145.126
|% -9,62
|
|ROYAL
|1,97
|46.886
|% -7,94
|
|ASELS
|36,90
|912.535.840
|% 1,15
|
|EKGYO
|2,23
|603.702.220
|% 0,45
|
|GUSGR
|6,20
|526.429.757
|% 4,03
|
|GARAN
|7,36
|383.715.580
|% -0,54
|
|KRDMD
|3,05
|374.575.850
|% 0,66
|
|EKGYO
|2,23
|603.702.220
|% 0,45
|
|KRDMD
|3,05
|374.575.850
|% 0,66
|
|TSKB
|1,17
|136.632.239
|% 0,00
|
|IHLAS
|0,90
|93.437.672
|% 0,00
|
|GUSGR
|6,20
|526.429.757
|% 4,03
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,9892
|9,0343
|% 0,59
|
|Frank
|7,5738
|7,6195
|% 0,70
|
|Riyal
|1,8493
|1,8586
|% 0,38
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.957
|1.958
|-0,94
|
|Altın Gr.
|438
|438
|0,98
|
|Cumhuriyet
|2.869
|2.905
|9,20
|
|Tam
|2.956
|2.987
|9,50
|
|Yarım
|1.435
|1.458
|4,60
|
|Çeyrek
|720
|730
|2,30
|
|Gümüş.Ons
|24,28
|24,32
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|5,43
|5,44
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,91
|43,91
|0,30
|