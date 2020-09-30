BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
30.09.2020 15:06
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 30 Eylül 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877428
BIST
16:251.139
En Yüksek
|Değişim
|: 1,38%
|| 15,47
|Açılış
|: 1.129
|
|Önceki Kapanış
|: 1.123
|
1.139
En Düşük
1.129
16:257,7711
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -0,0457
|Açılış
|: 7,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,8384
En Düşük
7,7464
16:259,0917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -0,0870
|Açılış
|: 9,0850
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|Önceki Kapanış
|: 9,1600
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9,2060
En Düşük
9,0775
16:25473,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -3,40
|Açılış
|: 473,14
|
|Önceki Kapanış
|: 476,54
|
477,72
En Düşük
469,58
BIST En Aktif Hisseler16:25
|KENT
|334,10
|1.689.273
|% 39,15
|
|GUBRF
|32,12
|442.665.476
|% 10,00
|
|KNFRT
|19,14
|51.517.680
|% 10,00
|
|DURDO
|23,76
|12.650.276
|% 10,00
|
|IZTAR
|8,69
|6.117.667
|% 10,00
|
|JANTS
|214,20
|7.610.471
|% -10,00
|
|KSTUR
|220,50
|1.171.104
|% -10,00
|
|ALCAR
|139,70
|115.455.517
|% -9,99
|
|YONGA
|36,10
|5.047.069
|% -9,98
|
|SUMAS
|46,72
|1.330.114
|% -9,98
|
|SISE
|7,44
|4.095.535.023
|% 0,68
|
|ASELS
|19,16
|2.762.224.448
|% 2,96
|
|GARAN
|7,03
|1.222.086.413
|% 1,88
|
|KARSN
|3,13
|874.716.121
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,34
|677.779.767
|% 1,83
|
|SISE
|7,44
|4.095.535.023
|% 0,68
|
|KARSN
|3,13
|874.716.121
|% 5,03
|
|KRDMD
|3,34
|677.779.767
|% 1,83
|
|GARAN
|7,03
|1.222.086.413
|% 1,88
|
|ASELS
|19,16
|2.762.224.448
|% 2,96
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7681
|7,7711
|% -0,58
|
|Euro
|9,0844
|9,0917
|% -0,95
|
|Sterlin
|9,9668
|10,0168
|% -0,44
|
|Frank
|8,3984
|8,4490
|% -0,76
|
|Riyal
|2,0668
|2,0772
|% -0,45
|
|16:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.889
|1.889
|-8,86
|
|Altın Gr.
|473
|473
|-3,40
|
|Cumhuriyet
|3.141
|3.188
|-13,00
|
|Tam
|3.122
|3.200
|-19,86
|
|Yarım
|1.509
|1.548
|-9,60
|
|Çeyrek
|757
|774
|-4,81
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|-0,40
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,97
|-0,10
|
|B. Petrol
|41,64
|41,64
|0,08
|