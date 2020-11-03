BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
03.11.2020 13:26
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 03 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885692
BIST
13:471.135
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 1,09
|Açılış
|: 1.139
|
|Önceki Kapanış
|: 1.134
|
1.145
En Düşük
1.133
13:478,4959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,66%
|| 0,0558
|Açılış
|: 8,5010
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4460
|
8,4959
En Düşük
8,4096
13:479,9433
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 0,1200
|Açılış
|: 9,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,8150
|
9,9433
En Düşük
9,7754
13:47517,95
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,57
|Açılış
|: 517,95
|
|Önceki Kapanış
|: 514,38
|
518,47
En Düşük
511,53
BIST En Aktif Hisseler13:47
|BALAT
|7,59
|523.998
|% 10,00
|
|BRKO
|1,65
|4.810.224
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|12,32
|2.132.555
|% 10,00
|
|PKENT
|650,10
|138.471
|% 10,00
|
|YAPRK
|30,78
|1.048.087
|% -10,00
|
|ISGSY
|16,02
|52.499.009
|% -10,00
|
|MZHLD
|16,20
|24.809
|% -10,00
|
|EMNIS
|17,55
|169.480
|% -10,00
|
|SODSN
|22,14
|108.549
|% -10,00
|
|SISE
|6,37
|768.640.238
|% 0,16
|
|PETKM
|4,21
|733.737.204
|% 2,68
|
|TSKB
|2,34
|616.240.709
|% -8,24
|
|KRDMD
|3,29
|520.282.313
|% -3,52
|
|GARAN
|6,67
|442.262.031
|% 0,91
|
|TSKB
|2,34
|616.240.709
|% -8,24
|
|PETKM
|4,21
|733.737.204
|% 2,68
|
|KRDMD
|3,29
|520.282.313
|% -3,52
|
|DOHOL
|2,45
|343.533.514
|% 0,41
|
|ODAS
|3,25
|398.066.030
|% 1,88
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4906
|8,4959
|% 0,66
|
|Euro
|9,9347
|9,9433
|% 1,22
|
|Sterlin
|10,9835
|11,0386
|% 1,06
|
|Frank
|9,2221
|9,2776
|% 0,87
|
|Riyal
|2,2548
|2,2661
|% 0,49
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.899
|1.899
|3,26
|
|Altın Gr.
|518
|518
|3,28
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|38,00
|
|Tam
|3.419
|3.503
|36,36
|
|Yarım
|1.652
|1.695
|17,59
|
|Çeyrek
|829
|847
|8,79
|
|Gümüş.Ons
|24,18
|24,20
|0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,59
|6,60
|0,06
|
|B. Petrol
|40,09
|40,09
|1,12
|