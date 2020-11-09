BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
09.11.2020 11:24
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 09 Kasım 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/887060
BIST
11:271.219
En Yüksek
|Değişim
|: 2,25%
|| 26,76
|Açılış
|: 1.214
|
|Önceki Kapanış
|: 1.192
|
1.222
En Düşük
1.211
11:278,2682
En Yüksek
|Değişim
|: -2,95%
|| -0,2511
|Açılış
|: 8,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5650
|
8,5274
En Düşük
8,1818
11:279,8172
En Yüksek
|Değişim
|: -3,05%
|| -0,3092
|Açılış
|: 9,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,0521
En Düşük
9,7367
11:27519,82
En Yüksek
|Değişim
|: -2,81%
|| -15,01
|Açılış
|: 519,82
|
|Önceki Kapanış
|: 534,82
|
535,33
En Düşük
514,81
BIST En Aktif Hisseler11:27
|ACSEL
|18,37
|17.863.247
|% 10,00
|
|DIRIT
|3,30
|271.158
|% 10,00
|
|PKENT
|767,20
|23.016
|% 9,99
|
|TKURU
|294,20
|3.749.632
|% 9,98
|
|ARTI
|6,95
|254.099
|% 9,97
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|MEGAP
|12,07
|1.654.266
|% -9,99
|
|UZERB
|24,00
|139.752
|% -9,98
|
|SUMAS
|32,00
|31.392
|% -5,60
|
|IDEAS
|10,30
|660.829
|% -5,07
|
|TURSG
|5,75
|62.260.628
|% 1,59
|
|RTALB
|47,38
|57.293.925
|% -1,17
|
|OYAKC
|7,82
|51.581.499
|% 2,22
|
|SOKM
|11,99
|46.806.330
|% 1,35
|
|KONTR
|19,15
|37.321.658
|% -2,15
|
|IHLGM
|1,28
|27.734.517
|% 2,40
|
|TURSG
|5,75
|62.260.628
|% 1,59
|
|OYAKC
|7,82
|51.581.499
|% 2,22
|
|SOKM
|11,99
|46.806.330
|% 1,35
|
|PEKGY
|2,72
|9.842.934
|% 0,74
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,2571
|8,2682
|% -2,95
|
|Euro
|9,7989
|9,8172
|% -3,05
|
|Sterlin
|10,8220
|10,8763
|% -3,13
|
|Frank
|9,1327
|9,1878
|% -3,13
|
|Riyal
|2,1912
|2,2022
|% -3,24
|
|11:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.961
|1.961
|8,58
|
|Altın Gr.
|522
|523
|-12,24
|
|Cumhuriyet
|3.558
|3.612
|-8,00
|
|Tam
|3.541
|3.631
|85,37
|
|Yarım
|1.712
|1.756
|41,29
|
|Çeyrek
|859
|878
|20,65
|
|Gümüş.Ons
|25,81
|25,84
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|6,85
|6,86
|-0,16
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|0,92
|