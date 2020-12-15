BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
15.12.2020 12:14
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 15 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893186
BIST
12:551.391
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 2,94
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.389
|
1.396
En Düşük
1.385
12:557,8375
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0133
|Açılış
|: 7,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8600
|
7,8683
En Düşük
7,8245
12:559,5307
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0120
|Açılış
|: 9,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5400
|
9,5716
En Düşük
9,5074
12:55465,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,77%
|| 3,54
|Açılış
|: 465,29
|
|Önceki Kapanış
|: 461,75
|
466,31
En Düşük
460,81
BIST En Aktif Hisseler12:55
|INTEM
|22,66
|2.459.380
|% 10,00
|
|UZERB
|51,10
|467.310
|% 9,99
|
|OZKGY
|6,06
|353.834.382
|% 9,98
|
|OZKGY
|6,06
|353.834.382
|% 9,98
|
|YAPRK
|49,60
|596.093
|% 9,98
|
|ISKUR
|333.000,00
|333.000
|% -10,00
|
|BERA
|17,91
|68.111.954
|% -8,90
|
|DAGHL
|11,60
|99.621
|% -7,94
|
|TKURU
|220,00
|47.960
|% -7,17
|
|KRVGD
|14,76
|316.038.527
|% -6,64
|
|GARAN
|9,72
|1.035.899.471
|% 0,62
|
|PETKM
|4,93
|771.936.937
|% 1,65
|
|HALKB
|5,59
|751.612.966
|% 4,49
|
|ODAS
|3,96
|701.148.472
|% -1,25
|
|KRDMD
|5,34
|647.008.541
|% -1,66
|
|ODAS
|3,96
|701.148.472
|% -1,25
|
|PETKM
|4,93
|771.936.937
|% 1,65
|
|IHLAS
|1,32
|186.542.452
|% -5,04
|
|HALKB
|5,59
|751.612.966
|% 4,49
|
|DOHOL
|3,19
|396.939.901
|% 0,95
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,8306
|7,8375
|% -0,17
|
|Euro
|9,5242
|9,5307
|% -0,13
|
|Sterlin
|10,4154
|10,4676
|% -0,18
|
|Frank
|8,8140
|8,8671
|% -0,04
|
|Riyal
|2,0831
|2,0936
|% -0,18
|
|12:55
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.846
|1.847
|18,14
|
|Altın Gr.
|465
|465
|3,19
|
|Cumhuriyet
|3.085
|3.131
|14,00
|
|Tam
|3.070
|3.147
|12,67
|
|Yarım
|1.484
|1.522
|6,13
|
|Çeyrek
|744
|761
|3,07
|
|Gümüş.Ons
|24,27
|24,30
|0,43
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|0,08
|
|B. Petrol
|50,22
|50,22
|-0,07
|