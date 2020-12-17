BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
17.12.2020 16:18
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 17 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/893662
BIST
18:001.399
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 6,86
|Açılış
|: 1.403
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.392
18:007,7193
En Yüksek
|Değişim
|: -1,07%
|| -0,0833
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8200
|
7,8063
En Düşük
7,7173
18:009,4737
En Yüksek
|Değişim
|: -0,39%
|| -0,0368
|Açılış
|: 9,4800
|
|Önceki Kapanış
|: 9,5150
|
9,5563
En Düşük
9,4696
18:00470,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 2,99
|Açılış
|: 470,58
|
|Önceki Kapanış
|: 467,84
|
471,60
En Düşük
466,41
BIST En Aktif Hisseler18:00
|PGSUS
|74,80
|2.038.849.168
|% 10,00
|
|NTHOL
|3,63
|265.688.304
|% 10,00
|
|SNPAM
|23,10
|4.032.903
|% 10,00
|
|YAPRK
|49,10
|1.899.440
|% 9,99
|
|BRYAT
|418,80
|75.816.809
|% 9,98
|
|NIBAS
|75,65
|15.086.375
|% -9,99
|
|UZERB
|48,02
|672.472
|% -9,99
|
|TACTR
|9,74
|628.126
|% -9,98
|
|RAYSG
|22,24
|9.158.400
|% -9,96
|
|SEYKM
|27,60
|2.757.539
|% -7,75
|
|THYAO
|13,08
|3.052.246.588
|% 3,07
|
|PGSUS
|74,80
|2.038.849.168
|% 10,00
|
|GARAN
|9,78
|1.722.502.908
|% 0,62
|
|ODAS
|3,94
|1.236.625.238
|% -2,96
|
|SISE
|7,18
|818.713.652
|% 0,70
|
|EKGYO
|2,13
|757.499.818
|% 3,40
|
|ISGYO
|2,29
|816.782.338
|% -3,78
|
|ODAS
|3,94
|1.236.625.238
|% -2,96
|
|TSKB
|1,69
|458.785.352
|% -2,87
|
|ALBRK
|2,03
|492.505.361
|% 4,64
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7181
|7,7217
|% -1,04
|
|Euro
|9,4683
|9,4785
|% -0,34
|
|Sterlin
|10,4781
|10,5306
|% -0,20
|
|Frank
|8,7096
|8,7621
|% -0,77
|
|Riyal
|2,0542
|2,0645
|% -0,97
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|30,48
|
|Altın Gr.
|470
|470
|1,95
|
|Cumhuriyet
|3.115
|3.162
|30,00
|
|Tam
|3.098
|3.178
|23,30
|
|Yarım
|1.497
|1.537
|11,27
|
|Çeyrek
|751
|769
|5,64
|
|Gümüş.Ons
|26,05
|26,08
|0,65
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,09
|
|B. Petrol
|51,53
|51,53
|0,46
|