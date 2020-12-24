BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
24.12.2020 15:49
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 24 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/894765
BIST
17:081.431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,93%
|| 13,24
|Açılış
|: 1.420
|
|Önceki Kapanış
|: 1.418
|
1.432
En Düşük
1.415
17:087,5766
En Yüksek
|Değişim
|: -0,84%
|| -0,0639
|Açılış
|: 7,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6450
|
7,6740
En Düşük
7,5501
17:089,2314
En Yüksek
|Değişim
|: -1,06%
|| -0,0988
|Açılış
|: 9,2250
|
|Önceki Kapanış
|: 9,2950
|
9,3717
En Düşük
9,2095
17:08456,34
En Yüksek
|Değişim
|: -0,81%
|| -3,71
|Açılış
|: 456,34
|
|Önceki Kapanış
|: 460,04
|
463,82
En Düşük
454,94
BIST En Aktif Hisseler17:06
|BRSAN
|33,66
|314.109.176
|% 10,00
|
|LUKSK
|27,94
|2.349.901
|% 10,00
|
|BASCM
|12,65
|583.575
|% 10,00
|
|KOZAL
|91,40
|1.147.854.913
|% 9,99
|
|POLTK
|405,30
|2.125.799
|% 9,99
|
|EMNIS
|30,78
|931.260
|% -9,95
|
|HLGYO
|3,39
|834.168.488
|% -9,12
|
|NIBAS
|64,90
|19.284.653
|% -7,29
|
|PEKGY
|2,90
|759.453.624
|% -6,45
|
|GEDZA
|28,42
|43.739.296
|% -6,02
|
|GARAN
|10,03
|3.132.184.779
|% 0,70
|
|THYAO
|12,88
|1.643.258.635
|% 3,37
|
|PETKM
|5,16
|1.599.100.984
|% 2,18
|
|IPEKE
|13,79
|1.537.322.884
|% 9,01
|
|KOZAA
|15,75
|1.317.453.418
|% 9,91
|
|SKBNK
|1,54
|1.023.101.170
|% -2,53
|
|PETKM
|5,16
|1.599.100.984
|% 2,18
|
|GARAN
|10,03
|3.132.184.779
|% 0,70
|
|YKBNK
|3,06
|869.369.908
|% 0,33
|
|PEKGY
|2,90
|759.453.624
|% -6,45
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,5671
|7,5782
|% -0,82
|
|Euro
|9,2271
|9,2359
|% -1,01
|
|Sterlin
|10,2585
|10,3100
|% -0,31
|
|Frank
|8,4702
|8,5212
|% -1,18
|
|Riyal
|2,0117
|2,0218
|% -0,91
|
|17:06
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.874
|1.874
|1,45
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-3,79
|
|Cumhuriyet
|3.023
|3.068
|-22,00
|
|Tam
|3.010
|3.086
|-18,68
|
|Yarım
|1.455
|1.493
|-9,03
|
|Çeyrek
|730
|746
|-4,52
|
|Gümüş.Ons
|25,68
|25,71
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,25
|6,26
|-0,03
|
|B. Petrol
|50,88
|50,88
|-0,36
|
Seans Raporu
17:06
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17:17XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 15, 72 artarak (% 1.00 ) 1, 582
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17:17XU100
Endeks 1, 432 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 98 üstünde . İşlem hacmi 30, 866.00 milyon TL de
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17:16YESIL
Yüzde 9.90 oranında artışla 98.20 lira fiyatla işlem gören hissede 278, 985 adet işlem
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17:14ADESE
Yüzde 7.51 oranında artışla 3.15 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 226, 910 adet işlem
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17:13PSDTC
Yüzde 5.67 oranında artışla 17.51 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 527, 453 adet işlem