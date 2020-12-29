BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
29.12.2020 14:21
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki özel işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895398
BIST
14:591.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 6,66
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.436
14:597,3700
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -0,0682
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3634
14:599,0313
En Yüksek
|Değişim
|: -0,70%
|| -0,0633
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0206
14:59445,03
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -2,81
|Açılış
|: 445,03
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
444,66
BIST En Aktif Hisseler14:58
|ARZUM
|24,86
|22.607.237
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|6.878.307
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|YAPRK
|73,20
|6.137.450
|% 9,99
|
|BERA
|17,51
|61.098.384
|% 9,99
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|MMCAS
|4,70
|263.031
|% -8,91
|
|GUBRF
|72,95
|1.728.143.558
|% 3,62
|
|THYAO
|12,88
|1.232.118.040
|% 2,06
|
|KARTN
|101,50
|744.992.140
|% -1,84
|
|GARAN
|9,93
|726.620.265
|% 0,51
|
|SASA
|20,62
|716.991.731
|% 5,85
|
|KARSN
|3,26
|706.820.831
|% 3,82
|
|GSDHO
|2,49
|437.845.976
|% 1,63
|
|TSKB
|1,80
|260.193.516
|% -1,64
|
|SKBNK
|1,55
|222.599.709
|% -1,27
|
|ODAS
|3,88
|505.660.384
|% 1,31
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3657
|7,3708
|% -0,91
|
|Euro
|9,0224
|9,0310
|% -0,70
|
|Sterlin
|9,9258
|9,9756
|% -0,40
|
|Frank
|8,2773
|8,3271
|% -0,61
|
|Riyal
|1,9585
|1,9683
|% -0,88
|
|14:58
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.878
|4,26
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-2,80
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.991
|-41,00
|
|Tam
|2.932
|3.006
|-43,19
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-20,89
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,45
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,20
|-0,09
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,06
|
|B. Petrol
|51,55
|51,55
|0,65
|
Seans Raporu
14:58
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15:13KRONT
Yüzde 9.96 oranında artışla 30.46 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 200, 604 adet işlem
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15:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TSKB, KOZAL, OYAKC
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15:10
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GUBRF, THYAO, DOHOL