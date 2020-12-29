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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları

29.12.2020 14:21



BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )

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VİOP İşlem İptali Duyuruları

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki özel işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895398


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