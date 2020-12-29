BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
29.12.2020 14:48
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 29 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki özel işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895402
BIST
15:051.446
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 7,15
|Açılış
|: 1.443
|
|Önceki Kapanış
|: 1.439
|
1.448
En Düşük
1.436
15:057,3690
En Yüksek
|Değişim
|: -0,93%
|| -0,0692
|Açılış
|: 7,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4350
|
7,4786
En Düşük
7,3634
15:059,0304
En Yüksek
|Değişim
|: -0,71%
|| -0,0642
|Açılış
|: 9,0150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0700
|
9,1540
En Düşük
9,0206
15:05445,24
En Yüksek
|Değişim
|: -0,58%
|| -2,60
|Açılış
|: 445,24
|
|Önceki Kapanış
|: 447,84
|
451,65
En Düşük
444,66
BIST En Aktif Hisseler15:05
|ARZUM
|24,86
|22.613.501
|% 10,00
|
|SILVR
|7,92
|6.883.320
|% 10,00
|
|CASA
|99,00
|2.358.107
|% 10,00
|
|YAPRK
|73,20
|6.170.756
|% 9,99
|
|CLEBI
|159,60
|120.854.159
|% 9,99
|
|FORMT
|4,68
|4.163.561
|% -10,00
|
|ISATR
|225.900,00
|225.900
|% -10,00
|
|DAGHL
|12,48
|1.430.121
|% -9,96
|
|UFUK
|13,50
|123.517
|% -9,82
|
|MMCAS
|4,70
|263.031
|% -8,91
|
|GUBRF
|72,65
|1.742.268.772
|% 3,20
|
|THYAO
|12,90
|1.256.378.615
|% 2,22
|
|KARTN
|100,80
|747.726.299
|% -2,51
|
|GARAN
|9,92
|738.882.429
|% 0,40
|
|SASA
|20,54
|726.473.200
|% 5,44
|
|KARSN
|3,25
|710.232.627
|% 3,50
|
|GSDHO
|2,50
|447.376.156
|% 2,04
|
|SKBNK
|1,56
|246.169.046
|% -0,64
|
|TSKB
|1,80
|261.255.572
|% -1,64
|
|ODAS
|3,90
|510.097.634
|% 1,83
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3670
|7,3690
|% -0,93
|
|Euro
|9,0224
|9,0304
|% -0,71
|
|Sterlin
|9,9268
|9,9766
|% -0,39
|
|Frank
|8,2756
|8,3255
|% -0,63
|
|Riyal
|1,9583
|1,9681
|% -0,89
|
|15:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.878
|1.879
|4,76
|
|Altın Gr.
|445
|445
|-2,81
|
|Cumhuriyet
|2.947
|2.991
|-41,00
|
|Tam
|2.932
|3.006
|-43,19
|
|Yarım
|1.417
|1.454
|-20,89
|
|Çeyrek
|711
|727
|-10,45
|
|Gümüş.Ons
|26,17
|26,22
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|6,21
|6,22
|-0,07
|
|B. Petrol
|51,58
|51,58
|0,68
|