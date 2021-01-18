BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
18.01.2021 13:51
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 18 Ocak 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/903012
BIST
17:171.546
En Yüksek
|Değişim
|: 1,42%
|| 21,60
|Açılış
|: 1.525
|
|Önceki Kapanış
|: 1.524
|
1.547
En Düşük
1.509
17:177,5066
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0480
|Açılış
|: 7,4950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4800
|
7,5447
En Düşük
7,4427
17:179,0597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,0479
|Açılış
|: 9,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0550
|
9,1177
En Düşük
8,9816
17:17443,02
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 5,21
|Açılış
|: 443,02
|
|Önceki Kapanış
|: 437,81
|
445,65
En Düşük
434,22
BIST En Aktif Hisseler17:17
|YGYO
|1,98
|12.275.640
|% 10,00
|
|KONTR
|33,66
|207.149.069
|% 10,00
|
|ACSEL
|20,46
|12.928.157
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.886.605
|% 10,00
|
|PSDTC
|37,40
|30.886.605
|% 10,00
|
|UMPAS
|2,70
|486.245
|% -10,00
|
|TDGYO
|8,78
|57.780.643
|% -7,48
|
|SILVR
|9,41
|28.069.392
|% -6,55
|
|PEGYO
|1,64
|42.598.525
|% -5,95
|
|BALAT
|7,50
|602.279
|% -4,70
|
|KRDMD
|7,17
|1.746.058.757
|% 8,47
|
|DOHOL
|3,57
|1.668.721.830
|% 3,18
|
|KOZAL
|118,60
|1.440.569.368
|% 2,15
|
|GARAN
|10,03
|1.196.572.627
|% 0,10
|
|SISE
|7,75
|958.066.646
|% -0,90
|
|DOHOL
|3,57
|1.668.721.830
|% 3,18
|
|EKGYO
|2,49
|747.356.561
|% 1,63
|
|TSKB
|1,89
|529.124.570
|% 0,53
|
|IHLGM
|1,49
|403.727.911
|% 7,97
|
|KRDMD
|7,17
|1.746.058.757
|% 8,47
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4986
|7,5066
|% 0,64
|
|Euro
|9,0497
|9,0597
|% 0,53
|
|Sterlin
|10,1421
|10,1930
|% 0,41
|
|Frank
|8,3852
|8,4357
|% 0,60
|
|Riyal
|1,9947
|2,0047
|% 0,62
|
|17:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.836
|1.836
|10,44
|
|Altın Gr.
|443
|443
|5,23
|
|Cumhuriyet
|2.936
|2.981
|6,00
|
|Tam
|2.923
|2.997
|-1,12
|
|Yarım
|1.413
|1.450
|-0,54
|
|Çeyrek
|709
|725
|-0,27
|
|Gümüş.Ons
|24,88
|24,91
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,01
|6,02
|0,09
|
|B. Petrol
|54,95
|54,95
|-0,15
|
Seans Raporu
17:17
daha fazla
-
17:32LKMNH
Yüzde 6.25 oranında artışla 15.48 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 800, 517 adet işlem
-
17:31OZKGY
Yüzde 6.31 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 696, 068 adet işlem
-
17:31OZKGY
Yüzde 6.31 oranında artışla 5.39 lira fiyatla işlem gören hissede 21, 696, 068 adet işlem
-
17:30ATEKS
Yüzde 6.00 oranında artışla 39.22 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 018, 653 adet işlem
-
17:29XU100
Endeks 1, 544 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 3 üstünde . İşlem hacmi 23, 992.00 milyon TL de