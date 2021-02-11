BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
11.02.2021 18:23
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 11 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909142
BIST
18:051.546
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,52
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
18:057,0350
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -0,0228
|Açılış
|: 7,0300
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0082
18:058,5555
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0016
|Açılış
|: 8,5250
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5253
18:05416,13
En Yüksek
|Değişim
|: -0,42%
|| -1,74
|Açılış
|: 416,13
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
414,90
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IDEAS
|29,92
|18.076.726
|% 10,00
|
|PARSN
|33,48
|135.269.617
|% 9,99
|
|ESEN
|42,06
|665.634.692
|% 9,99
|
|YESIL
|220,20
|17.626.169
|% 9,99
|
|IDGYO
|9,47
|6.226.823
|% 9,99
|
|UTPYA
|36,90
|78.424.963
|% -10,00
|
|SERVE
|17,29
|1.534.766
|% -9,99
|
|TGSAS
|32,26
|45.617.862
|% -9,99
|
|DITAS
|47,44
|75.548.945
|% -8,51
|
|SAMAT
|6,77
|34.154.972
|% -6,49
|
|KOZAL
|136,70
|1.955.922.329
|% -0,07
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|KOZAA
|17,99
|1.190.301.163
|% 6,07
|
|GARAN
|9,94
|1.161.948.339
|% -2,36
|
|EKGYO
|2,56
|1.095.458.065
|% -2,66
|
|DOHOL
|3,67
|1.252.577.626
|% 4,56
|
|PETKM
|5,09
|1.113.460.836
|% -0,59
|
|SISE
|7,76
|1.647.330.819
|% 0,78
|
|KARSN
|5,06
|898.676.921
|% 5,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0324
|7,0350
|% -0,32
|
|Euro
|8,5514
|8,5555
|% -0,02
|
|Sterlin
|9,6869
|9,7354
|% -0,43
|
|Frank
|7,8662
|7,9136
|% -0,34
|
|Riyal
|1,8687
|1,8781
|% -0,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.840
|1.840
|-2,42
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,13
|
|Cumhuriyet
|2.768
|2.810
|-22,00
|
|Tam
|2.756
|2.827
|-18,01
|
|Yarım
|1.332
|1.368
|-8,71
|
|Çeyrek
|668
|684
|-4,35
|
|Gümüş.Ons
|27,15
|27,19
|0,17
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,13
|0,01
|
|B. Petrol
|61,31
|61,31
|-0,16
|
Seans Raporu
18:05
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17:59GLRYH
Yüzde 5.56 oranında artışla 11.21 lira fiyatla işlem gören hissede 964, 344 adet işlem
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17:58IDGYO
Yüzde 9.99 oranında artışla 9.47 lira fiyatla işlem gören hissede 668, 225 adet işlem
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17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -2, 25 kaybederek (% -0.17 ) 1, 359
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17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YESIL, MAKTK, AYEN, FMIZP, NIBAS, DIRIT, KONTR, KRGYO, YAPRK, KRONT
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17:57
DNISI, VERTU, GLRYH değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında