BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
26.02.2021 11:57
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 26 Şubat 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913249
BIST
12:131.474
En Yüksek
|Değişim
|: -0,98%
|| -14,59
|Açılış
|: 1.457
|
|Önceki Kapanış
|: 1.488
|
1.478
En Düşük
1.443
12:137,3268
En Yüksek
|Değişim
|: -0,35%
|| -0,0259
|Açılış
|: 7,3150
|
|Önceki Kapanış
|: 7,2300
|
7,4803
En Düşük
7,3038
12:138,9032
En Yüksek
|Değişim
|: -0,59%
|| -0,0532
|Açılış
|: 8,8800
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8300
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9,0961
En Düşük
8,8746
12:13416,62
En Yüksek
|Değişim
|: -0,46%
|| -1,92
|Açılış
|: 416,62
|
|Önceki Kapanış
|: 418,54
|
424,18
En Düşük
414,65
BIST En Aktif Hisseler12:13
|CASA
|236,80
|3.807.744
|% 9,99
|
|MZHLD
|43,98
|851.805
|% 9,95
|
|UMPAS
|1,85
|33.713
|% 9,47
|
|BALAT
|11,19
|1.161.399
|% 8,75
|
|PAMEL
|25,80
|409.678
|% 8,59
|
|BASCM
|12,60
|251.458
|% -10,00
|
|INVEO
|119,70
|3.197.666
|% -10,00
|
|SNKRN
|22,50
|6.795
|% -10,00
|
|QNBFL
|112,50
|89.775
|% -10,00
|
|DIRIT
|6,67
|245.209
|% -9,99
|
|THYAO
|13,26
|843.122.252
|% -0,97
|
|KOZAL
|128,60
|743.517.808
|% 0,31
|
|GARAN
|8,89
|555.871.751
|% -2,09
|
|SASA
|40,82
|485.845.438
|% -2,11
|
|PETKM
|5,18
|466.345.896
|% -1,89
|
|TSKB
|1,70
|254.034.889
|% -1,16
|
|EKGYO
|2,25
|271.065.951
|% -2,60
|
|SKBNK
|1,33
|121.784.594
|% -2,21
|
|PETKM
|5,18
|466.345.896
|% -1,89
|
|KARSN
|4,10
|349.204.132
|% -3,07
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3226
|7,3268
|% -0,35
|
|Euro
|8,8931
|8,9032
|% -0,59
|
|Sterlin
|10,1664
|10,2174
|% -1,00
|
|Frank
|8,0647
|8,1133
|% -0,22
|
|Riyal
|1,9457
|1,9555
|% -0,46
|
|12:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.767
|1.768
|-2,39
|
|Altın Gr.
|416
|416
|-2,45
|
|Cumhuriyet
|2.769
|2.810
|8,00
|
|Tam
|2.756
|2.825
|10,72
|
|Yarım
|1.332
|1.367
|5,19
|
|Çeyrek
|668
|683
|2,59
|
|Gümüş.Ons
|26,92
|26,95
|-0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,35
|6,36
|-0,12
|
|B. Petrol
|65,56
|65,56
|-0,56
|