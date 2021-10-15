BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
15.10.2021 15:52
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 15 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3.Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_ELCBASY22
0A63E9C2000D36EF
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971029
BIST
16:451.403
En Yüksek
|Değişim
|: -0,62%
|| -8,78
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.397
16:459,2079
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0305
|Açılış
|: 9,1900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
16:4510,6866
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0133
|Açılış
|: 10,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
16:45524,65
En Yüksek
|Değişim
|: -1,05%
|| -5,58
|Açılış
|: 524,65
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
523,50
BIST En Aktif Hisseler16:45
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|CEOEM
|10,79
|139.768.518
|% 9,99
|
|MERIT
|28,62
|55.692.599
|% 8,00
|
|SARKY
|13,38
|42.903.349
|% 6,87
|
|KONTR
|63,30
|223.224.741
|% 6,84
|
|BAYRK
|8,91
|3.241.191
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|43.059.119
|% -9,97
|
|PRKAB
|15,64
|116.143.029
|% -9,96
|
|DOBUR
|27,70
|1.643.980
|% -9,95
|
|KZBGY
|28,60
|171.175.211
|% -9,95
|
|GARAN
|8,93
|2.177.325.486
|% -3,56
|
|THYAO
|14,54
|1.029.381.312
|% 1,68
|
|KRDMD
|6,89
|839.793.607
|% 2,07
|
|TUPRS
|128,30
|718.192.906
|% 2,64
|
|EREGL
|17,60
|689.351.067
|% 0,28
|
|EKGYO
|1,89
|613.142.930
|% 2,72
|
|GARAN
|8,93
|2.177.325.486
|% -3,56
|
|YKBNK
|2,34
|473.757.512
|% -2,09
|
|ODAS
|1,48
|233.395.034
|% 2,78
|
|KRDMD
|6,89
|839.793.607
|% 2,07
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2068
|9,2079
|% 0,33
|
|Euro
|10,6760
|10,6866
|% 0,12
|
|Sterlin
|12,6317
|12,6950
|% 0,91
|
|Frank
|9,9275
|9,9873
|% 0,27
|
|Riyal
|2,4493
|2,4616
|% 0,35
|
|16:45
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.772
|-24,09
|
|Altın Gr.
|525
|525
|-5,58
|
|Cumhuriyet
|3.464
|3.516
|-43,00
|
|Tam
|3.449
|3.536
|-39,94
|
|Yarım
|1.667
|1.710
|-19,32
|
|Çeyrek
|836
|855
|-9,66
|
|Gümüş.Ons
|23,30
|23,32
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|-0,03
|
|B. Petrol
|85,02
|85,02
|1,02
|