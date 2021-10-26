BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
26.10.2021 13:54
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
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Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 26 Ekim 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972395
BIST
13:481.509
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 16,12
|Açılış
|: 1.501
|
|Önceki Kapanış
|: 1.493
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1.510
En Düşük
1.501
13:489,4480
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
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|Açılış
|: 9,4620
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|Önceki Kapanış
|: 9,6050
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9,6255
En Düşük
9,4139
13:4810,9862
En Yüksek
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|: -1,36%
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|Açılış
|: 10,9850
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|Önceki Kapanış
|: 11,1500
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11,1800
En Düşük
10,9330
13:48548,42
En Yüksek
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|Açılış
|: 548,42
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|Önceki Kapanış
|: 556,95
|
558,53
En Düşük
545,45
BIST En Aktif Hisseler13:47
|TSPOR
|4,87
|304.295.901
|% 9,93
|
|MERIT
|28,78
|2.549.390
|% 9,93
|
|HEDEF
|2,59
|2.079.866
|% 9,75
|
|ERBOS
|113,00
|117.522.400
|% 8,97
|
|BJKAS
|6,44
|257.127.723
|% 8,24
|
|BIOEN
|26,88
|235.393.962
|% -6,67
|
|ALMAD
|1,44
|7.392.744
|% -5,26
|
|ISBTR
|28.510,90
|28.511
|% -4,90
|
|HUBVC
|10,22
|9.036.231
|% -4,22
|
|ATAGY
|4,22
|1.179.062
|% -4,09
|
|GARAN
|9,24
|1.487.652.188
|% 1,76
|
|GUBRF
|66,45
|567.762.646
|% 2,78
|
|TUPRS
|141,00
|564.009.482
|% -0,56
|
|THYAO
|14,44
|524.523.753
|% 1,12
|
|EREGL
|19,94
|512.404.524
|% 1,58
|
|GARAN
|9,24
|1.487.652.188
|% 1,76
|
|ODAS
|1,43
|183.857.780
|% 2,14
|
|YKBNK
|2,62
|200.358.414
|% 1,16
|
|TSPOR
|4,87
|304.295.901
|% 9,93
|
|KRDMD
|7,59
|451.533.072
|% 1,07
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,4518
|9,4549
|% -1,35
|
|Euro
|10,9904
|10,9965
|% -1,26
|
|Sterlin
|13,0398
|13,1052
|% -0,84
|
|Frank
|10,2494
|10,3111
|% -1,22
|
|Riyal
|2,5157
|2,5283
|% -1,23
|
|13:47
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.802
|1.802
|-5,43
|
|Altın Gr.
|548
|549
|-8,36
|
|Cumhuriyet
|3.622
|3.677
|-65,00
|
|Tam
|3.604
|3.694
|-64,46
|
|Yarım
|1.742
|1.787
|-31,18
|
|Çeyrek
|874
|894
|-15,59
|
|Gümüş.Ons
|24,34
|24,37
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,40
|7,41
|-0,17
|
|B. Petrol
|85,11
|85,11
|-0,06
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