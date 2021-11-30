BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
30.11.2021 17:31
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki özel işlem, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_THYAO1221 0A6A6242001B44F2
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980300
BIST
18:051.810
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,86
|Açılış
|: 1.808
|
|Önceki Kapanış
|: 1.809
|
1.819
En Düşük
1.797
18:0513,1171
En Yüksek
|Değişim
|: 2,35%
|| 0,3008
|Açılış
|: 13,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,7100
|
13,1948
En Düşük
12,6998
18:0514,9401
En Yüksek
|Değişim
|: 3,26%
|| 0,4712
|Açılış
|: 14,8300
|
|Önceki Kapanış
|: 14,3100
|
14,9916
En Düşük
14,2915
18:05760,95
En Yüksek
|Değişim
|: 3,53%
|| 25,95
|Açılış
|: 759,96
|
|Önceki Kapanış
|: 735,00
|
761,61
En Düşük
729,71
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TETMT
|231,00
|10.055.119
|% 10,00
|
|AKFGY
|5,83
|34.946.204
|% 10,00
|
|ISBTR
|42.350,00
|843.600
|% 10,00
|
|SONME
|31,02
|3.825.535
|% 10,00
|
|ISATR
|257.597,00
|257.597
|% 10,00
|
|SNKRN
|22,86
|543.384
|% -10,00
|
|FENER
|31,00
|194.680.428
|% -9,99
|
|YONGA
|22,54
|1.049.168
|% -9,98
|
|PRKAB
|64,10
|30.660.184
|% -9,97
|
|DOBUR
|235,80
|675.567
|% -9,97
|
|ASELS
|21,58
|3.314.259.642
|% -5,10
|
|GARAN
|11,45
|2.628.980.007
|% 0,44
|
|KOZAL
|129,50
|2.282.857.166
|% 7,38
|
|THYAO
|17,24
|1.859.684.355
|% -0,46
|
|SASA
|43,34
|1.518.798.808
|% 0,88
|
|YKBNK
|3,18
|1.130.110.157
|% 0,32
|
|GARAN
|11,45
|2.628.980.007
|% 0,44
|
|AKBNK
|6,57
|1.290.619.872
|% -0,45
|
|EKGYO
|2,25
|363.187.447
|% -0,44
|
|ASELS
|21,58
|3.314.259.642
|% -5,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,1161
|13,1171
|% 2,35
|
|Euro
|14,9138
|14,9401
|% 3,26
|
|Sterlin
|17,4662
|17,5537
|% 2,77
|
|Frank
|14,2527
|14,3385
|% 3,15
|
|Riyal
|3,4856
|3,5031
|% 2,36
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.808
|1.808
|24,26
|
|Altın Gr.
|759
|760
|24,64
|
|Cumhuriyet
|4.986
|5.061
|156,00
|
|Tam
|4.962
|5.088
|155,88
|
|Yarım
|2.398
|2.461
|75,41
|
|Çeyrek
|1.203
|1.231
|37,70
|
|Gümüş.Ons
|23,26
|23,29
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,78
|0,35
|
|B. Petrol
|70,66
|70,66
|-2,56
|