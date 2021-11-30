BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
30.11.2021 17:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda 30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir.
Sözleşme İşlem No
F_EURUSD1121 0A6A624200188FE2
F_EURUSD1121
0A6A624200189029
F_EURUSD1121
0A6A624200189000
F_EURUSD1121
0A6A624200189002
F_EURUSD1121
0A6A6242001896B7
F_EURUSD1121
0A6A624200188FE3
F_EURUSD1121
0A6A624200189548
F_EURUSD1121
0A6A62420018902A
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980294
BIST
18:051.857
En Yüksek
|Değişim
|: 2,64%
|| 47,75
|Açılış
|: 1.823
|
|Önceki Kapanış
|: 1.810
|
1.858
En Düşük
1.823
18:0513,3379
En Yüksek
|Değişim
|: -2,44%
|| -0,3332
|Açılış
|: 13,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,0500
|
13,8847
En Düşük
12,4197
18:0515,1478
En Yüksek
|Değişim
|: -2,44%
|| -0,3787
|Açılış
|: 15,1200
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8300
|
15,7106
En Düşük
14,0733
18:05758,10
En Yüksek
|Değişim
|: -2,65%
|| -20,65
|Açılış
|: 758,10
|
|Önceki Kapanış
|: 778,74
|
793,50
En Düşük
711,74
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BURCE
|26,40
|17.138.014
|% 10,00
|
|TETMT
|254,10
|14.867.288
|% 10,00
|
|ISBTR
|46.585,00
|838.530
|% 10,00
|
|ISATR
|283.356,70
|283.357
|% 10,00
|
|QUAGR
|14,42
|136.767.100
|% 9,99
|
|RALYH
|19,23
|12.841.275
|% -9,97
|
|KUTPO
|116,50
|247.536.198
|% -9,97
|
|DOBUR
|212,30
|24.315.568
|% -9,97
|
|EKIZ
|8,02
|2.229.625
|% -8,45
|
|BRKO
|1,02
|805.786
|% -7,27
|
|GARAN
|11,64
|3.894.015.454
|% 1,93
|
|THYAO
|18,41
|3.504.335.292
|% 6,91
|
|SISE
|12,97
|2.457.161.552
|% 3,35
|
|SASA
|45,58
|2.370.889.781
|% 5,02
|
|ASELS
|21,84
|2.179.774.462
|% 0,46
|
|YKBNK
|3,30
|1.171.214.560
|% 4,10
|
|GARAN
|11,64
|3.894.015.454
|% 1,93
|
|EKGYO
|2,28
|643.343.252
|% 1,79
|
|TSKB
|1,49
|392.354.623
|% 0,68
|
|KRDMD
|8,96
|1.901.845.500
|% 4,80
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,3037
|13,3379
|% -2,44
|
|Euro
|15,0909
|15,1478
|% -2,44
|
|Sterlin
|17,5112
|17,5990
|% -3,38
|
|Frank
|14,2894
|14,3754
|% -3,64
|
|Riyal
|3,5042
|3,5218
|% -3,53
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|16,06
|
|Altın Gr.
|758
|758
|-21,04
|
|Cumhuriyet
|5.067
|5.144
|83,00
|
|Tam
|5.051
|5.183
|95,20
|
|Yarım
|2.442
|2.507
|46,05
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|23,03
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|9,61
|9,63
|-0,39
|
|B. Petrol
|71,57
|71,57
|2,34
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59NUHCM
Yüzde 7.21 oranında artışla 45.48 lira fiyatla işlem gören hissede 839, 894 adet işlem
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17:58USAK
Yüzde 5.78 oranında artışla 1.83 lira fiyatla işlem gören hissede 32, 101, 951 adet işlem
-
17:57THYAO
Yüzde 7.03 oranında artışla 18.43 lira fiyatla işlem gören hissede 178, 409, 215 adet işlem
-
17:56PGSUS
Yüzde 5.91 oranında artışla 93.20 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 530, 630 adet işlem
-
17:55XU100
Endeks 1, 854 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 44 üstünde . İşlem hacmi 36, 063.00 milyon TL de