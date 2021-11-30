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BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları

30.11.2021 17:28
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları


BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )

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VİOP İşlem İptali Duyuruları

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Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası'nda  30 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan aşağıdaki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası Prosedürü 3. Bölüm 19 numaralı maddesi gereği iptal edilmiştir. 
Sözleşme İşlem No
F_EURUSD1121 0A6A624200188FE2
F_EURUSD1121
0A6A624200189029
F_EURUSD1121
0A6A624200189000
F_EURUSD1121
0A6A624200189002
F_EURUSD1121
0A6A6242001896B7
F_EURUSD1121
0A6A624200188FE3
F_EURUSD1121
0A6A624200189548
F_EURUSD1121
0A6A62420018902A




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/980294


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BURCE 26,40 17.138.014 % 10,00  
TETMT 254,10 14.867.288 % 10,00  
ISBTR 46.585,00 838.530 % 10,00  
ISATR 283.356,70 283.357 % 10,00  
QUAGR 14,42 136.767.100 % 9,99  
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Frank 14,2894 14,3754 % -3,64  
Riyal 3,5042 3,5218 % -3,53  
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18:05 Alış Satış %  
Altın Ons 1.787 1.787 16,06  
Altın Gr. 758 758 -21,04  
Cumhuriyet 5.067 5.144 83,00  
Tam 5.051 5.183 95,20  
Yarım 2.442 2.507 46,05  
Çeyrek 1.225 1.254 23,03  
Gümüş.Ons 22,62 22,65 -0,15  
Gümüş Gr. 9,61 9,63 -0,39  
B. Petrol 71,57 71,57 2,34  
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