BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları
21.12.2021 15:50
BORSA İSTANBUL A.Ş.( VİOP İşlem İptali Duyuruları )
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VİOP İşlem İptali Duyuruları
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında 21 Aralık 2021 tarihinde gerçekleşmiş olan ekteki işlemler, Borsa İstanbul A.Ş. Borsacılık Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Yönetmeliğinin 33. Maddesi gereği iptal edilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/985210
BIST
11:321.815
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 10,98
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
11:3211,6401
En Yüksek
|Değişim
|: -4,51%
|| -0,5498
|Açılış
|: 11,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
|
12,2516
En Düşük
11,2875
11:3213,2075
En Yüksek
|Değişim
|: -4,57%
|| -0,6326
|Açılış
|: 13,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,2500
|
14,6486
En Düşük
12,7828
11:32673,00
En Yüksek
|Değişim
|: -4,92%
|| -34,79
|Açılış
|: 673,00
|
|Önceki Kapanış
|: 707,80
|
710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler11:32
|TETMT
|379,20
|7.874.197
|% 9,98
|
|RALYH
|14,15
|1.699.797
|% 9,86
|
|PENTA
|358,90
|19.173.781
|% 9,76
|
|POLTK
|617,60
|15.325.690
|% 9,64
|
|YONGA
|29,20
|32.733
|% 8,15
|
|DOCO
|1.027,20
|42.618.316
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|470.746
|% -9,97
|
|NIBAS
|10,88
|6.345.172
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,39
|22.393.184
|% -8,08
|
|PKENT
|7.000,50
|3.070.581
|% -6,66
|
|GARAN
|11,94
|1.565.166.996
|% 0,51
|
|EREGL
|25,74
|853.333.006
|% 1,18
|
|SISE
|12,84
|808.753.313
|% -3,31
|
|KRDMD
|9,07
|646.259.953
|% -2,47
|
|TUPRS
|143,10
|520.848.893
|% -4,41
|
|YKBNK
|3,54
|471.898.075
|% 1,72
|
|GARAN
|11,94
|1.565.166.996
|% 0,51
|
|DOHOL
|2,79
|197.121.523
|% 0,36
|
|KRDMD
|9,07
|646.259.953
|% -2,47
|
|ODAS
|1,39
|94.071.283
|% 1,46
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,5950
|11,6401
|% -4,51
|
|Euro
|13,1530
|13,2075
|% -4,57
|
|Sterlin
|15,4732
|15,5508
|% -4,80
|
|Frank
|12,5484
|12,6240
|% -5,07
|
|Riyal
|3,0783
|3,0938
|% -4,98
|
|11:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,73
|
|Altın Gr.
|666
|667
|-41,20
|
|Cumhuriyet
|4.832
|4.905
|-408,00
|
|Tam
|4.800
|4.938
|-420,42
|
|Yarım
|2.320
|2.389
|-203,37
|
|Çeyrek
|1.164
|1.194
|-101,68
|
|Gümüş.Ons
|22,86
|22,89
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|8,44
|8,45
|-0,51
|
|B. Petrol
|75,09
|75,09
|-0,19
|
Seans Raporu
11:32
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11:47ULUFA
Yüzde 4.10 oranında artışla 2.54 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 058, 058 adet işlem
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11:46XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 11, 2 artarak (% 0.57 ) 1, 993
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11:46
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi TRKCM, YKBNK, GARAN
-
11:46
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GARAN, EREGL, SISE
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11:46XU100
Endeks 1, 813 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 11, 218.00 milyon TL de